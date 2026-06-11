https://sputnik-georgia.ru/20260611/gruziya-i-kyrgyzstan-ischut-novye-vozmozhnosti-torgovogo-partnerstva-299102279.html
Грузия и Кыргызстан ищут новые возможности торгового партнерства
Грузия и Кыргызстан ищут новые возможности торгового партнерства
Sputnik Грузия
Грузинская сторона выразила готовность и заинтересованность в увеличении объемов экспорта продукции, уже имеющейся на рынке Кыргызстана 11.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Возможность расширения торгово-экономического партнерства между Грузией и Кыргызстаном стала главной темой встречи министра экономики Грузии Мариам Квривишвили с ее кыргызским коллегой Бакитом Сидиковым. Как сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии, на встрече был обсужден широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Кыргызстаном и перспективы их дальнейшего укрепления. Квривишвили предоставила министру экономики и торговли Кыргызстана подробную информацию об инвестиционной среде Грузии. Грузинская сторона выразила готовность и заинтересованность в увеличении объемов экспорта продукции, уже имеющейся на рынке Кыргызстана. Встреча руководителей экономических ведомств двух стран состоялась в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Бишкек. Грузия и Кыргызстан установили дипломатические отношения 10 июля 1992 года. Посольства Грузии в Кыргызстане нет, а курирование двусторонних вопросов осуществляет посольство Грузии в Казахстане. Отношения между странами вышли на новый уровень в 2025 году, когда правительство Грузии активизировало взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках укрепления транзитных маршрутов. Торговый оборот между двумя странами в первом квартале 2026 года составил 191,8 миллиона долларов. Основная часть торговли приходится на экспорт. При этом главным товаром, который закупает Кыргызстан, являются автомобили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, новости, грузия, кыргызстан, бишкек, мариам квривишвили, ираклий кобахидзе
экономика, новости, грузия, кыргызстан, бишкек, мариам квривишвили, ираклий кобахидзе
Грузия и Кыргызстан ищут новые возможности торгового партнерства
Грузинская сторона выразила готовность и заинтересованность в увеличении объемов экспорта продукции, уже имеющейся на рынке Кыргызстана
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Возможность расширения торгово-экономического партнерства между Грузией и Кыргызстаном стала главной темой встречи министра экономики Грузии Мариам Квривишвили с ее кыргызским коллегой Бакитом Сидиковым.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии, на встрече был обсужден широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Кыргызстаном и перспективы их дальнейшего укрепления.
На встрече глава Минэкономики Грузии отметила, что укрепление экономических связей является важным аспектом развития сотрудничества между странами. По ее словам, правительство Грузии придает большое значение определению новых направлений взаимовыгодного партнерства между странами.
Квривишвили предоставила министру экономики и торговли Кыргызстана подробную информацию об инвестиционной среде Грузии. Грузинская сторона выразила готовность и заинтересованность в увеличении объемов экспорта продукции, уже имеющейся на рынке Кыргызстана.
Встреча руководителей экономических ведомств двух стран состоялась в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Бишкек.
Грузия и Кыргызстан установили дипломатические отношения 10 июля 1992 года. Посольства Грузии в Кыргызстане нет, а курирование двусторонних вопросов осуществляет посольство Грузии в Казахстане.
Отношения между странами вышли на новый уровень в 2025 году, когда правительство Грузии активизировало взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках укрепления транзитных маршрутов.
Торговый оборот между двумя странами в первом квартале 2026 года составил 191,8 миллиона долларов. Основная часть торговли приходится на экспорт. При этом главным товаром, который закупает Кыргызстан, являются автомобили.