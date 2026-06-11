https://sputnik-georgia.ru/20260611/gruziya-i-kyrgyzstan-ischut-novye-vozmozhnosti-torgovogo-partnerstva-299102279.html

Грузия и Кыргызстан ищут новые возможности торгового партнерства

Грузия и Кыргызстан ищут новые возможности торгового партнерства

Sputnik Грузия

Грузинская сторона выразила готовность и заинтересованность в увеличении объемов экспорта продукции, уже имеющейся на рынке Кыргызстана 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T21:56+0400

2026-06-11T21:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Возможность расширения торгово-экономического партнерства между Грузией и Кыргызстаном стала главной темой встречи министра экономики Грузии Мариам Квривишвили с ее кыргызским коллегой Бакитом Сидиковым. Как сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии, на встрече был обсужден широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Кыргызстаном и перспективы их дальнейшего укрепления. Квривишвили предоставила министру экономики и торговли Кыргызстана подробную информацию об инвестиционной среде Грузии. Грузинская сторона выразила готовность и заинтересованность в увеличении объемов экспорта продукции, уже имеющейся на рынке Кыргызстана. Встреча руководителей экономических ведомств двух стран состоялась в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Бишкек. Грузия и Кыргызстан установили дипломатические отношения 10 июля 1992 года. Посольства Грузии в Кыргызстане нет, а курирование двусторонних вопросов осуществляет посольство Грузии в Казахстане. Отношения между странами вышли на новый уровень в 2025 году, когда правительство Грузии активизировало взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках укрепления транзитных маршрутов. Торговый оборот между двумя странами в первом квартале 2026 года составил 191,8 миллиона долларов. Основная часть торговли приходится на экспорт. При этом главным товаром, который закупает Кыргызстан, являются автомобили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, новости, грузия, кыргызстан, бишкек, мариам квривишвили, ираклий кобахидзе