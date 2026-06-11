Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260611/kakoe-turisticheskoe-mesto-v-gruzii-dlya-vas-samoe-privlekatelnoe-299094856.html
Какое туристическое место в Грузии для вас самое привлекательное?
Какое туристическое место в Грузии для вас самое привлекательное?
Sputnik Грузия
11.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-11T14:31+0400
2026-06-11T14:31+0400
грузия
общество
туризм
путешествия
главные достопримечательности грузии
туристические достопримечательности
опрос
опрос sputnik грузия
опрос sputnik
опрос на сайте
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259899872_0:533:1367:1302_1920x0_80_0_0_a39ddb6433ffcd0e4bf2a62f78344328.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259899872_0:517:1367:1542_1920x0_80_0_0_eff966ad8a16c72bbf10280555160d41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, общество, туризм, путешествия, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, опрос, опрос sputnik грузия, опрос sputnik, опрос на сайте, опросы
грузия, общество, туризм, путешествия, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, опрос, опрос sputnik грузия, опрос sputnik, опрос на сайте, опросы

Какое туристическое место в Грузии для вас самое привлекательное?

14:31 11.06.2026
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze PhotographyСтаринная башня. Степанцминда, Казбеги
Старинная башня. Степанцминда, Казбеги - Sputnik Грузия, 1920, 11.06.2026
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
Подписаться
Голосов4
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0