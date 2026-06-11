https://sputnik-georgia.ru/20260611/kakoe-turisticheskoe-mesto-v-gruzii-dlya-vas-samoe-privlekatelnoe-299094856.html
Какое туристическое место в Грузии для вас самое привлекательное?
Какое туристическое место в Грузии для вас самое привлекательное?
Sputnik Грузия
11.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-11T14:31+0400
2026-06-11T14:31+0400
2026-06-11T14:31+0400
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2026
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Sputnik Грузия
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Какое туристическое место в Грузии для вас самое привлекательное?
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze PhotographyСтаринная башня. Степанцминда, Казбеги
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
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