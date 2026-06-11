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Какой сегодня церковный праздник: 11 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 11 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 11 июня отмечают день памяти преподобномученицы Феодосии и блаженного Иоанна 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T01:01+0400

2026-06-11T01:01+0400

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религия

справки

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.ПреподобномученицаПо церковному календарю 11 июня поминают преподобномученицу Феодосию, жившую в VIII веке в Константинополе.Родители будущей святой умерли рано. Девочка воспитывалась в монастыре, а когда подросла, раздала родительское наследство бедным и приняла монашеский постриг.Для обители на часть средств Феодосия заказала красивейшие иконы Спасителя, Божьей Матери и мученицы Анастасии.В Византии в это время правил император Лев Исавр (717-741), иконоборец, издавший указ уничтожать повсеместно святые иконы, так как считал, что они от идолов ничем не отличаются.В Константинополе в то время существовали ворота, они назывались Медными, поскольку над ними более 400 лет находился медный образ Спасителя.Когда иконоборцы собирались снять образ, православный народ, возглавляемый Феодосией и другими монахинями, бросился на защиту иконы и опрокинул лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ.Узнав о волнениях, император отдал приказ перебить всех монахинь, а Феодосию как зачинщицу бросить в темницу. Преподобномученицу жестоко избили в тюрьме, а потом для устрашения всех почитателей икон, повели по городу. Не выдержав мук, она скончалась.Блаженный ИоаннПо церковному календарю 11 июня поминают блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца.Родился будущий чудотворец в благочестивой семье в селе Пухово, недалеко от Устюга.С юных лет мальчик строго постился, ничего не ел по средам и пятницам, а в остальные дни питался только хлебом и водой. Когда родители переехали в город Орлец, в 40 верстах от Устюга, мать, овдовев, приняла постриг. Мальчик, начав безмолвствовать, потом подвизался в юродстве.Поселившись в хижине, построенной для него в Устюге, он ночи проводил в молитве. А днем круглый год ходил в рубище и босой по улицам города, перенося множество издевательств и оскорблений от местных жителей.Умер Иоанн молодым, в 1494 году, а дара чудотворений Христа ради юродивый удостоился еще при жизни.Прославился святой покровительством при нашествии врагов и чудесными исцелениями от разных болезней.ИмениныПо церковному календарю 11 июня именины отмечают Мария, Феодосия, Фаина, Андрей, Александр, Иван, Лука, Константин и Федот.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников