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Международная операция в Грузии – задержаны два иностранца

Международная операция в Грузии – задержаны два иностранца

Sputnik Грузия

Группировка AudiA6 отмыла криптовалюту на сумму в несколько сотен миллионов долларов 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Два иностранных гражданина были задержаны в Аджарской Автономной Республике в результате совместной операции правоохранительных органов Грузии, США и Польши против организованной преступной группировки, действовавшей под псевдонимом AudiA6, сообщает прокуратура Грузии.Согласно данным международного расследования, организованная преступная группа AudiA6 действовала с 2022 года и обеспечивала отмывание криптовалюты, полученной преступным путем, скрывая от правоохранительных органов следы своей деятельности и получая значительную прибыль.В 2022-2025 годах в рамках незаконной деятельности члены AudiA6 отмыли криптовалюту на сумму в несколько сотен миллионов долларов.По данным прокуратуры Грузии, следственные действия были проведены в десятках локаций на территории страны, а в операции участвовали до 100 сотрудников правоохранительных органов Грузии, США и Польши.В рамках мероприятия были проведены обыски по месту жительства подозреваемых, в их автомобилях и на рабочих местах.В результате сотрудники правоохранительных органов изъяли электронные носители и документацию, имеющие важное значение для расследования.Кроме того, были арестованы 173 транспортных средства, приобретенные с целью легализации незаконных доходов, дорогостоящая недвижимость и денежные средства, размещенные на банковских счетах.Группировка AudiA6 также управляла форумом киберпреступников под названием Dark2Web, который использовался для рекламы незаконных услуг и установления связей между киберпреступниками по всему миру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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