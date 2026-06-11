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Минобороны: ВС РФ наступают на широком фронте в северной части ДНР
Минобороны: ВС РФ наступают на широком фронте в северной части ДНР
Sputnik Грузия
По данным МО РФ, российские военные уничтожают формирования ВСУ в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне 11.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск наступают на широком фронте в северной части Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ в четверг.Отмечается, что идут активные действия по уничтожению формирований ВСУ, которые пытаются держать оборону в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне.В юго-западной части города Константиновка и на территории металлургического завода идет уничтожение окруженных подразделений ВСУ, также проинформировали в МинобороныТам добавили, что группировки войск ведут уличные бои, российскими войсками установлен полный контроль над восточной частью города, они вышли на его окраины на северо-востоке.По данным Минобороны, штурмовые подразделения продвигаются в микрорайон Новоселовка в Константиновке."Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков", – сказано в сообщении МО России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, политика, минобороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, минобороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины
Минобороны: ВС РФ наступают на широком фронте в северной части ДНР
19:28 11.06.2026 (обновлено: 21:01 11.06.2026)
По данным МО РФ, российские военные уничтожают формирования ВСУ в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне
ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск наступают на широком фронте в северной части Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ в четверг.
Отмечается, что идут активные действия по уничтожению формирований ВСУ, которые пытаются держать оборону в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне.
"Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В юго-западной части города Константиновка и на территории металлургического завода идет уничтожение окруженных подразделений ВСУ, также проинформировали в Минобороны
Там добавили, что группировки войск ведут уличные бои, российскими войсками установлен полный контроль над восточной частью города, они вышли на его окраины на северо-востоке.
По данным Минобороны, штурмовые подразделения продвигаются в микрорайон Новоселовка в Константиновке.
"Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков", – сказано в сообщении МО России.