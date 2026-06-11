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МВМС-2026: чем "грозить мы будем шведу" и другим противникам России

МВМС-2026: чем "грозить мы будем шведу" и другим противникам России

Sputnik Грузия

Российский ОПК сохранил научно-технологический потенциал и наращивает производство кораблей и морских беспилотных систем с учетом опыта СВО, отмечает военный... 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T18:58+0400

2026-06-11T18:58+0400

2026-06-11T18:58+0400

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Международный военно-морской салон в Кронштадте доказывает: российский оборонно-промышленный комплекс адаптировался к многолетним санкциям Запада, сохранил мировое технологическое лидерство и уверенно наращивает объемы производства – с учетом требований СВО.Международный военно-морской салон "ФЛОТ-2026" проходит 10-14 июня как главное событие года для российской военно-морской отрасли. На площадке более 8000 кв. метров представлены разработки 220 компаний: корабли, БПЛА, комплексы вооружения, связи и управления, морские робототехнические комплексы, средства космического наблюдения, ИТ-технологии, новые материалы. Выставка традиционно привлекает большое внимание российских и зарубежных участников.Образцы военно‑морской техники демонстрируют Беларусь, Россия, Китай, Индия. В Кронштадте работают 27 зарубежных делегаций (Абхазия, Азербайджан, Алжир, Вьетнам, Гвинея, Джибути, Египет, Казахстан, Камерун, Катар, Конго, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Нигерия, ОАЭ, Пакистан, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и другие). Запомнилась высокая профессиональная активность делегаций Азербайджана и Казахстана. Причем азербайджанские представители ВМС интересовались и надводными кораблями, и малоразмерными подводными лодками российского производства. Пусть, Каспийское море мелковато для подводного флота, у настоящего моряка нет легких путей.На площадке МВМС активно работали помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, главком ВМФ России Александр Моисеев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Именно эти люди сегодня аккумулируют в оборонной сфере госзаказ, интеллектуальный потенциал всего научно-производственного сообщества.Стенды гигантов российского ОПК дают представление, насколько значителен вклад в обороноспособность Объединенной судостроительной компании (ОСК), Ростеха, Крыловского государственного научного центра, концерна ПВО "Алмаз-Антей", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace. Представленная на МВМС в Кронштадте триада сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos остается живым символом российско-индийского стратегического партнерства. Успешно разрабатывается гиперзвуковая ракета BrahMos-2, которая будет разгоняться до 7 Махов. Спросил у директора BrahMos, скоро ли замечательная сверхзвуковая ракета преодолеет гиперзвук? Правин Патхак сдержанно ответил: через 5-6 лет. А я полагаю, раньше – неспокойное время требует ускорения.ВМФ России устойчиво и динамично развивается на основе госпрограмм, новых технологий и могущественной научно-производственной базы. Подтверждение тому – 19 надводных и три подводных боевых корабля, переданных флоту в 2025-м. В планах текущего года – передача ВМФ пятой многоцелевой субмарины проекта 885М "Пермь" и спуск на воду шестого корпуса этого же проекта (ПЛА "Ульяновск). Российский ВМФ в 2026-м получит три малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт". Амурский судостроительный завод спустит на воду корвет "Грозный" проекта 20380. На "Северной верфи" 14 мая заложен девятый ракетный фрегат дальней морской зоны серии 22350 – "Адмирал Громов". Укрепляется морская составляющая ядерной триады, растет серийное производство малых ракетных кораблей и многоцелевых морских дронов.БЭК-прорыв и другие приоритетыКаждый МВМС имеет свои особенности, в 2026 году российский Технический совет по развитию морских беспилотных систем организовал отдельную (специальную) экспозицию перспективных разработок беспилотных систем (БЭК), применяемых в интересах ВМФ – для ускоренного внедрения, и успешного решения задач СВО. Внушительная линейка базовых роботизированныых платформ (безэкипажных катеров) демонстрирует технологическую готовность к жесткой внутриотраслевой конкуренции и к боевому применению.Среди БЭК-собратьев (по предназначению) выделяется размерами и скоростью новейший катер "Бриз" (представлен впервые) с дизельным двигателем. Длина – 7 м, ширина – 2,5 м. Скорость – до 45 узлов (83 км/час). Дальность – до 500 км. Способен работать в режимах дистанционного и автономного управления, корректировать маршрут при возникновении препятствий, передавать оператору данные в режиме реального времени, возвращаться на исходную позицию. Успешно испытан в условиях Арктики.Безэкипажный катер "Оркан" – аналогичная базовая платформа для роботизированных комплексов различного назначения. Длина корпуса – 5,5 м, ширина – 1,7 м. Скорость – до 40 узлов (74 км/час). Дальность хода – 600 км. БЭК-6 и другие "братья по предназначению" имеют сходные характеристики. Средняя грузоподъемность безэкипажных катеров – 500 кг.Известная фирма ZALA последовательно расширяет линейку своих беспилотных систем – для всех сред боевого применения, и впервые представила безэкипажные многофункциональные катера "КАМА". Автономность достигает 12 часов, скорость – 12 узлов (более 22 км/час), дальность – 700 км. Полезная нагрузка – 600 кг. Предусмотрены тепловизионные камеры и автоматический возврат при потере связи.Известная в среде профессионалов "Кольская верфь" на МВМС-2026 представила алюминиевый БЭК на подводных крыльях грузоподъемностью 1300 кг. Аппарат способен развивать скорость до 48 узлов (89 км/час). Достаточно перспективное для ВМФ изделие.В секторе новых морских робототехнических комплексов привлекает внимание также автономный подводный необитаемый аппарат ММТ-300, способный действовать на глубинах до 300 метров. Не представленный в Кронштадте "старший брат" ММТ-3000 может решать задачи "инспектирования" на глубинах до трех километров. Разумеется, это неполный список надводных и подводных боевых роботов МВМС-2026. И серийный подводный дрон "Клавесин-1РЭ" отнюдь не ушел в тень (предназначен для изучения донных объектов на глубинах до 6 км – автономно или в режиме коррекции по гидроакустической связи).Надо иметь ввиду: многие значительные достижения российского ОПК на выставках не "засвечивают". МВМС-2026 – "вершина айсберга", и все же дает представление о могуществе прикладной науки, коллективов КБ и корабельной отрасли РФ. Позволяет оценить реагирование государства на вызовы времени. Строительство нового, высокотехнологичного ВМФ продолжается динамично. Серия универсальных атомных ледоколов – стратегический шаг к круглогодичной навигации по Северному морскому пути и укреплению арктических рубежей России. На сегодня в строю уже четыре атомных ледокола серии 22220, идет строительство пятого.МВМС-2026 показывает: российский ОПК адаптировался к многолетним санкциям Запада, сохранил лидирующие позиции в мире в области высокотехнологичных разработок, стабильно наращивает объемы производства современных боевых кораблей. Необходимых для надежной защиты 38 тысяч километров морских границ РФ и национальных интересов в Мировом океане.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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аналитика, в мире, россия, азербайджан, казахстан, беларусь, николай патрушев