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ООН намерена участвовать в урегулировании конфликт на Украине – кандидат в генсеки

ООН намерена участвовать в урегулировании конфликт на Украине – кандидат в генсеки

Sputnik Грузия

Кандидат сообщила, что в случае своего избрания на пост генсека будет работать над урегулированием конфликта 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T12:25+0400

2026-06-11T12:25+0400

2026-06-11T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. ООН должна попытаться помочь урегулировать конфликт на Украине, об этом заявила кандидат на пост генсека Организации Ребека Гринспан.Ранее кандидат на пост генсека ООН заявила о готовности работать с Россией и назвала диалог с Москвой ключевым для Организации. Она также сообщила, что в случае избрания на пост генсека будет работать над урегулированием украинского конфликта.Ребека Гринспан – экономист и экс-вице-президент Коста-Рики. Первая женщина, которая была назначена на пост генсека Конференции ООН по торговле и развитию.На пост генсека ООН также претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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