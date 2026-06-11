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ООН намерена участвовать в урегулировании конфликт на Украине – кандидат в генсеки
ООН намерена участвовать в урегулировании конфликт на Украине – кандидат в генсеки
Sputnik Грузия
Кандидат сообщила, что в случае своего избрания на пост генсека будет работать над урегулированием конфликта 11.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-11T12:25+0400
2026-06-11T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. ООН должна попытаться помочь урегулировать конфликт на Украине, об этом заявила кандидат на пост генсека Организации Ребека Гринспан.Ранее кандидат на пост генсека ООН заявила о готовности работать с Россией и назвала диалог с Москвой ключевым для Организации. Она также сообщила, что в случае избрания на пост генсека будет работать над урегулированием украинского конфликта.Ребека Гринспан – экономист и экс-вице-президент Коста-Рики. Первая женщина, которая была назначена на пост генсека Конференции ООН по торговле и развитию.На пост генсека ООН также претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, политика, оон, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, оон, обострение ситуации вокруг украины
ООН намерена участвовать в урегулировании конфликт на Украине – кандидат в генсеки
12:25 11.06.2026 (обновлено: 20:51 11.06.2026)
Кандидат сообщила, что в случае своего избрания на пост генсека будет работать над урегулированием конфликта
ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. ООН должна попытаться помочь урегулировать конфликт на Украине, об этом заявила кандидат на пост генсека Организации Ребека Гринспан.
"Я думаю, что ООН должна попытаться (решить конфликт – Sputnik). Мы должны попытаться и убедить (стороны – Sputnik), что у нас есть что-то, что можно положить на стол переговоров", – цитирует слова Гринспан РИА Новости
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Ранее кандидат на пост генсека ООН заявила о готовности работать с Россией и назвала диалог с Москвой ключевым для Организации. Она также сообщила, что в случае избрания на пост генсека будет работать над урегулированием украинского конфликта.
Ребека Гринспан – экономист и экс-вице-президент Коста-Рики. Первая женщина, которая была назначена на пост генсека Конференции ООН по торговле и развитию.
На пост генсека ООН также претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.