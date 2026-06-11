https://sputnik-georgia.ru/20260611/ostorozhno-moshenniki--energoraspredelitelnaya-kompaniya-gruzii-preduprezhdaet-abonentov-299104452.html

Осторожно, мошенники! – энергораспределительная компания Грузии предупреждает абонентов

Осторожно, мошенники! – энергораспределительная компания Грузии предупреждает абонентов

Sputnik Грузия

Представляясь сотрудниками компании, у граждан требовали предъявить удостоверение личности и предоставить личные данные 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T23:27+0400

2026-06-11T23:27+0400

2026-06-11T23:27+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Электрораспределительная компания Energo-Pro Georgia предупредила своих абонентов о предполагаемой мошеннической схеме с использованием названия организации. По информации компании, на горячую линию Energo-Pro Georgia поступи сообщения о том, что лица в униформе компании обращались к гражданам по нескольким адресам в Тбилиси и заявляли, что их электросчетчики устарели и нуждаются в замене. Кроме того, по словам граждан, с них требовали предъявить удостоверение личности и предоставить личные данные. Как заявили в Energo-Pro Georgia, компания не предпринимает подобных действий, и призывает абонентов проявлять крайнюю осторожность. Также, в компании отметили, что персональные данные таким образом не запрашиваются, и в случае возникновения каких-либо подозрительных фактов гражданам, следует проверять информацию по горячей линии Energo-Pro Грузия. Energo-Pro Georgia - это крупнейшая электрораспределительная компания в Грузии, которая обслуживает более 1,2 миллиона абонентов. Ареал деятельности компании охватывает 70% территории Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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