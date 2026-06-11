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Премьер-министр Грузии посетит Кыргызстан с официальным визитом

Премьер-министр Грузии посетит Кыргызстан с официальным визитом

Sputnik Грузия

Правительство Грузии активизировало взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках укрепления транзитных маршрутов в 2025 году 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии отправился с официальным визитом в Кыргызстан, где проведет встречи на высоком уровне, сообщает администрация правительства Грузии.По данным правительственной администрации, премьер-министра Грузии примет президент Кыргызстана Садыр Жапаров.Стороны проведут встречи в формате тет-а-тет и в расширенном составе, после чего выступят с совместными заявлениями.В состав делегации, направившейся в Бишкек, входят министр иностранных дел, министр экономики и министр сельского хозяйства.Грузия и Кыргызстан установили дипломатические отношения 10 июля 1992 года. Посольства Грузии в Кыргызстане нет, а курирование двусторонних вопросов осуществляет посольство Грузии в Казахстане.Отношения между странами вышли на новый уровень в 2025 году, когда правительство Грузии активизировало взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках укрепления транзитных маршрутов.Торговый оборот между двумя странами в первом квартале 2026 года составил 191,8 миллиона долларов. Основная часть торговли приходится на экспорт. При этом главным товаром, который закупает Кыргызстан, являются автомобили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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