https://sputnik-georgia.ru/20260611/problema-igromanii-v-gruzii-ugroza-dlya-molodezhi---video-299097601.html

Проблема игромании в Грузии: угроза для молодежи? – видео

Проблема игромании в Грузии: угроза для молодежи? – видео

Sputnik Грузия

Игромания (или лудомания) остается одной из наиболее острых социальных и психологических проблем в Грузии. 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T13:06+0400

2026-06-11T13:06+0400

2026-06-11T13:29+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

видеоклуб

игры

тбилиси

грузия

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/0b/299097418_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2a19b935b92e9c0e4dd7cfeadb3fa7c.jpg

Доступность азартных игр, включая онлайн-казино и спортивные ставки, приводит к тяжелым финансовым потерям, разрушению семей и росту преступности. ВОЗ признает игровую зависимость тяжелым заболеванием. Однако в законодательстве Грузии этот статус до сих пор не закреплен полноценно.Тем временем значительный процент заключенных в стране отбывают наказание за преступления, совершенные на почве или из-за долгов от азартных игр. Наиболее подвержены игромании представители молодежи, им сложно устоять перед агрессивной рекламой букмекерских контор и игровых платформ.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , игры, тбилиси, грузия, общество, видео