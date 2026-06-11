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Проблема игромании в Грузии: угроза для молодежи? – видео
Проблема игромании в Грузии: угроза для молодежи? – видео
Sputnik Грузия
Игромания (или лудомания) остается одной из наиболее острых социальных и психологических проблем в Грузии. 11.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-11T13:06+0400
2026-06-11T13:06+0400
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Доступность азартных игр, включая онлайн-казино и спортивные ставки, приводит к тяжелым финансовым потерям, разрушению семей и росту преступности. ВОЗ признает игровую зависимость тяжелым заболеванием. Однако в законодательстве Грузии этот статус до сих пор не закреплен полноценно.Тем временем значительный процент заключенных в стране отбывают наказание за преступления, совершенные на почве или из-за долгов от азартных игр. Наиболее подвержены игромании представители молодежи, им сложно устоять перед агрессивной рекламой букмекерских контор и игровых платформ.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , игры, тбилиси, грузия, общество, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , игры, тбилиси, грузия, общество, видео
Проблема игромании в Грузии: угроза для молодежи? – видео
13:06 11.06.2026 (обновлено: 13:29 11.06.2026)
Игромания (или лудомания) остается одной из наиболее острых социальных и психологических проблем в Грузии.
Доступность азартных игр, включая онлайн-казино и спортивные ставки, приводит к тяжелым финансовым потерям, разрушению семей и росту преступности. ВОЗ признает игровую зависимость тяжелым заболеванием. Однако в законодательстве Грузии этот статус до сих пор не закреплен полноценно.
Тем временем значительный процент заключенных в стране отбывают наказание за преступления, совершенные на почве или из-за долгов от азартных игр. Наиболее подвержены игромании представители молодежи, им сложно устоять перед агрессивной рекламой букмекерских контор и игровых платформ.