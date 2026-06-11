https://sputnik-georgia.ru/20260611/skolko-elektroenergii-potrebleno-v-gruzii-novye-dannye-299087559.html

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии? Новые данные

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии? Новые данные

Sputnik Грузия

Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T10:50+0400

2026-06-11T10:50+0400

2026-06-11T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 6,5% в январе-апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 5,3 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За четыре месяца 2026 года в Грузии было выработано 4,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 4,6% больше, чем в январе-апреле 2025 года. "Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 2,9 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 1,2 миллиарда киловатт-часов, ветряная станция "Картли" – 40,3 миллиона киловатт-часов, а солнечные электростанции – 5,1 миллиона киловатт-часов", – говорится в сообщении. По данным Оператора, экспорт вырос в четыре раза по сравнению с январем-апрелем прошлого года и составил 28,5 миллиона киловатт-часов. Практически весь объем страна экспортировала в соседний Азербайджан. Кроме того, в январе-апреле 2026 года Грузия импортировала более 1,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 16,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В этот период 66% импорта пришлось на Россию – из соседней страны завезли 748,0 миллиона киловатт-часов, 17,9% пришлись на Турцию, откуда завезли 203,2 миллиона киловатт-часов, 10,5% – на Азербайджан, 118,6 миллиона киловатт-часов, и 5,6% – на Армению, 63,6 миллиона киловатт-часов. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2025 году в Грузии было потреблено 14,9 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,3% больше по сравнению с 2024 годом. Выработано 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 2,8% меньше, чем в 2024 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, электроэнергия