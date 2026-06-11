https://sputnik-georgia.ru/20260611/v-gruzii-sozdadut-gosudarstvennuyu-kompaniyu-po-ukhodu-za-dorogami-299087089.html

В Грузии создадут государственную компанию по уходу за дорогами

В Грузии создадут государственную компанию по уходу за дорогами

Sputnik Грузия

Создание новой структуры также повысит эффективность борьбы со стихийными бедствиями в плане мобилизации спецтехники, заявили власти 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T09:01+0400

2026-06-11T09:01+0400

2026-06-11T09:01+0400

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

новости

грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки, согласно которым министерство инфраструктуры создаст специальную компанию для ухода за трассами международного и внутреннего значения. "Были серьезные замечания к частным компаниям, и поэтому мы хотим создать государственную компанию, которая будет обеспечивать качество ухода за дорогами", – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя создание новой структуры. По его словам, создание новой структуры также повысит эффективность борьбы со стихийными бедствиями в плане мобилизации спецтехники. В то же время в Грузии вводится штраф в размере одной тысячи лари за строительство без разрешения дополнительной дороги, любого объекта в радиусе 100 метров от дороги, за размещение любых рекламных баннеров, транспарантов и афиш, нестандартных дорожных знаков, а также за повреждение дороги. Кроме того, штраф в размере от 500 до трех тысяч лари для физических лиц и от двух тысяч до 100 тысяч лари для юридических лиц предусмотрен за любое строительство и размещение сооружения без согласования с департаментом автомобильных дорог на самой дороге или ее обочине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

дороги, грузинские дороги, машины и их водители, новости, грузия, ираклий кобахидзе