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В Грузии вводятся новые правила для молочных продуктов

В Грузии вводятся новые правила для молочных продуктов

Sputnik Грузия

Власти Грузии приняли решение ввести специальную маркировку для молочных продуктов в соответствии с международными стандартами 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T20:55+0400

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2026-06-11T20:55+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Новые правила для производителей молока и молочных продуктов обсудили на встрече в Минсельхозе Грузии. Власти Грузии приняли решение ввести специальную маркировку для молочных продуктов в соответствии с международными стандартами. На сегодняшний день в Грузии действует добровольный знак качества, в котором производитель указывает, что продукт на 100% состоит из натурального молока. Также стала обязательной четкая визуальная маркировка как местных, так и импортных продуктов для содержащих растительные жиры продуктов. Национальное агентство продовольствия усилит мониторинг продажи молочной продукции в сельскохозяйственных рынках и в торговых сетях. Соответствующие нормативные акты также будут пересмотрены, чтобы предотвратить ненадлежащее использование статуса регистрации. Параллельно государство будет продвигать традиционные грузинские продукты, в том числе сыр и закваску, с указанием географических указаний и наименований мест происхождения. Представители Ассоциации производителей молока и молочной продукции поддержали инициативу власти. Министерство планирует внедрять реформу поэтапно, чтобы обеспечить полное регулирование торговых точек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, общество, молоко, сельское хозяйство грузии