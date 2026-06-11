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В Тбилиси продлят работу метро и автобусов из-за концерта Канье Уэста

В Тбилиси продлят работу метро и автобусов из-за концерта Канье Уэста

Sputnik Грузия

Информация об альтернативных маршрутах будет опубликована на сайте мэрии Тбилиси и в соцсетях в ближайшее время 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T17:57+0400

2026-06-11T17:57+0400

2026-06-11T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Работа тбилисского метро и автобусов на некоторых маршрутах будет продлена в связи с концертом американского рэпера Канье Уэста, который состоится на стадионе "Динамо Арена" 12 июня, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Канье Уэст считается одной из самых влиятельных фигур в музыке XXI века. Его творческий путь начался с создания битов для хип-хоп исполнителей, однако вскоре он сам стал звездой. На его счету 24 премии "Грэмми", более 150 миллионов проданных альбомов и масштабные концертные шоу. "Для обеспечения беспрепятственного передвижения желающих посетить концерт тбилисское метро, а также автобусы, курсирующие в указанном районе, будут работать с увеличенным интервалом и будут обслуживать пассажиров до 02:00 13 июня", – заявил Каладзе на заседании городского правительства. С 07:00 12 июня ограничение коснется улиц Славы Метревели и Георгия Цабадзе, где движение будет ограничено на территории, прилегающей к главным входам на "Динамо Арену". По словам мэра, подробная информация об альтернативных маршрутах будет опубликована на сайте мэрии Тбилиси и в социальных сетях в ближайшее время. Билеты на концерт Канье Уэст в Тбилиси были полностью распроданы за 8 часов – в течение пресейла и первого дня продаж. Концерт исполнителя пройдет в рамках государственной программы Starring Georgia. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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