https://sputnik-georgia.ru/20260611/zakharova-es-khochet-uchastvovat-v-peregovorakh-v-sostave-antirossiyskoy-delegatsii-299103974.html
Захарова: ЕС хочет участвовать в переговорах в составе антироссийской делегации
Захарова: ЕС хочет участвовать в переговорах в составе антироссийской делегации
Sputnik Грузия
Якобы мирные инициативы Запада по Украине направлены на недопущение переговоров о мире, и Запад этого не скрывает, подчеркнули в МИД России 11.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-11T15:31+0400
2026-06-11T15:31+0400
2026-06-11T20:53+0400
россия
в мире
политика
украина
киев
европа
мария захарова
сергей лавров
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0e/266643422_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_ac8363d3c542e96fd776ef13c1b0f96d.jpg
ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Евросоюз желает быть участником переговорного процесса по урегулированию на Украине в составе единой вместе с Киевом делегации, настроенной против России, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Таким образом она прокомментировала недавние заявления главы Евродипломатии Кайи Каллас о том, что Европа не будет нейтральным посредником на переговорах между Киевом и Москвой, поскольку поддерживает Украину.Кроме того, дипломат подчеркнула, что якобы мирные инициативы по Украине, исходящие от Великобритании, Франции и Германии, направлены на самом деле на то, чтобы не допустить создания условий для проведения переговоров о действительно прочном мире."Примечательно, что они сами этого не скрывают", – добавила Мария Захарова.Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европейский союз в последнее время прилагает усилия, чтобы выйти на авансцену украинского урегулирования, однако Брюссель провалил все свои шансы в этом вопросе.Отметив, что послы Британии, Франции и ФРГ просят МИД РФ о встрече – с одним из замминистра, он сообщил, что в российском внешнеполитическом ведомстве готовы их "послушать", однако большого оптимизма относительно результатов не испытывают.Лавров подчеркнул, что Москва, возможно, будет слушать, если убедится в том, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и укрепить киевский режим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
киев
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0e/266643422_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_0975c522520232658e245cd1ae48f5ca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, украина, киев, европа, мария захарова, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, украина, киев, европа, мария захарова, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины
Захарова: ЕС хочет участвовать в переговорах в составе антироссийской делегации
15:31 11.06.2026 (обновлено: 20:53 11.06.2026)
Якобы мирные инициативы Запада по Украине направлены на недопущение переговоров о мире, и Запад этого не скрывает, подчеркнули в МИД России
ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Евросоюз желает быть участником переговорного процесса по урегулированию на Украине в составе единой вместе с Киевом делегации, настроенной против России, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала недавние заявления главы Евродипломатии Кайи Каллас о том, что Европа не будет нейтральным посредником на переговорах между Киевом и Москвой, поскольку поддерживает Украину.
"… она (Кая Каллас – Sputnik) призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров по сути в составе единой делегации Запада и Украины против России", – сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, дипломат подчеркнула, что якобы мирные инициативы по Украине, исходящие от Великобритании, Франции и Германии, направлены на самом деле на то, чтобы не допустить создания условий для проведения переговоров о действительно прочном мире.
"Примечательно, что они сами этого не скрывают", – добавила Мария Захарова.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европейский союз в последнее время прилагает усилия, чтобы выйти на авансцену украинского урегулирования, однако Брюссель провалил все свои шансы в этом вопросе.
Отметив, что послы Британии, Франции и ФРГ просят МИД РФ о встрече – с одним из замминистра, он сообщил, что в российском внешнеполитическом ведомстве готовы их "послушать", однако большого оптимизма относительно результатов не испытывают.
Лавров подчеркнул, что Москва, возможно, будет слушать, если убедится в том, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и укрепить киевский режим.