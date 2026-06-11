https://sputnik-georgia.ru/20260611/zakharova-es-khochet-uchastvovat-v-peregovorakh-v-sostave-antirossiyskoy-delegatsii-299103974.html

Захарова: ЕС хочет участвовать в переговорах в составе антироссийской делегации

Захарова: ЕС хочет участвовать в переговорах в составе антироссийской делегации

Sputnik Грузия

Якобы мирные инициативы Запада по Украине направлены на недопущение переговоров о мире, и Запад этого не скрывает, подчеркнули в МИД России 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T15:31+0400

2026-06-11T15:31+0400

2026-06-11T20:53+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Евросоюз желает быть участником переговорного процесса по урегулированию на Украине в составе единой вместе с Киевом делегации, настроенной против России, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Таким образом она прокомментировала недавние заявления главы Евродипломатии Кайи Каллас о том, что Европа не будет нейтральным посредником на переговорах между Киевом и Москвой, поскольку поддерживает Украину.Кроме того, дипломат подчеркнула, что якобы мирные инициативы по Украине, исходящие от Великобритании, Франции и Германии, направлены на самом деле на то, чтобы не допустить создания условий для проведения переговоров о действительно прочном мире."Примечательно, что они сами этого не скрывают", – добавила Мария Захарова.Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европейский союз в последнее время прилагает усилия, чтобы выйти на авансцену украинского урегулирования, однако Брюссель провалил все свои шансы в этом вопросе.Отметив, что послы Британии, Франции и ФРГ просят МИД РФ о встрече – с одним из замминистра, он сообщил, что в российском внешнеполитическом ведомстве готовы их "послушать", однако большого оптимизма относительно результатов не испытывают.Лавров подчеркнул, что Москва, возможно, будет слушать, если убедится в том, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и укрепить киевский режим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, украина, киев, европа, мария захарова, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины