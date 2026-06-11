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Житель западной Грузии пытался убить мать и жену – МВД

Житель западной Грузии пытался убить мать и жену – МВД

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 11.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-11T16:56+0400

2026-06-11T16:56+0400

2026-06-11T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Ранее судимый житель Имерети, который в настоящее время отбывает условный срок, задержан по обвинению в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах в отношении трех человек, включая мать и жену, сообщили в МВД. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ранений своей жене, матери и подруге жены холодным оружием. Все трое пострадавших были доставлены в клинику для оказания необходимой медицинской помощи. В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных полицией, преступник был задержан. Полиция изъяла в качестве вещественного доказательства использованное при совершении преступления оружие – нож. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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