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Половина бегуна и укус любви: самые смешные фото недели
Половина бегуна и укус любви: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T15:10+0400
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Половина бегуна и укус любви: самые смешные фото недели 15:10 12.06.2026 (обновлено: 15:30 12.06.2026)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк Участник красочного забега в Москве.
Участник красочного забега в Москве.
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк Актер Олег Лопухов играет спектакль "Сказка о попе и работнике его Балде" на XII Книжном фестивале "Красная площадь", приуроченном ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, в Москве.
Актер Олег Лопухов играет спектакль "Сказка о попе и работнике его Балде" на XII Книжном фестивале "Красная площадь", приуроченном ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, в Москве.
© AP Photo / Channi Anand
Дети охлаждаются в реке Тави рядом со стадом буйволов в жаркий летний день в Джамму.
Дети охлаждаются в реке Тави рядом со стадом буйволов в жаркий летний день в Джамму.
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
Сэм Тутти и Кристиани Питтс исполняют песню из мюзикла "Два незнакомца (Несущие торт через Нью-Йорк)" во время 79-й церемонии вручения премии "Тони" в Нью-Йорке.
Сэм Тутти и Кристиани Питтс исполняют песню из мюзикла "Два незнакомца (Несущие торт через Нью-Йорк)" во время 79-й церемонии вручения премии "Тони" в Нью-Йорке.
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк
Торжественная встреча учебного парусного корабля Военно-морских сил Республики Индонезии Bima Suci в порту Владивостока.
Торжественная встреча учебного парусного корабля Военно-морских сил Республики Индонезии Bima Suci в порту Владивостока.
© REUTERS Hiba Kola
Активисты проводят демонстрацию, во время которой они моют в ванне артиста в маске, изображающей лидера британской организации "Реформы Великобритании" Найджела Фараджа, на Парламентской площади в Лондоне.
Активисты проводят демонстрацию, во время которой они моют в ванне артиста в маске, изображающей лидера британской организации "Реформы Великобритании" Найджела Фараджа, на Парламентской площади в Лондоне.
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Белая медведица Герда с медвежонком Умкой, родившимся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.
Белая медведица Герда с медвежонком Умкой, родившимся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк Отдыхающие на набережной в Ялте.
Отдыхающие на набережной в Ялте.
© photo: Sputnik / Pavel Kolyadin / Перейти в фотобанк
Журавль в Белгородском зоопарке в 2026 году Белгородский зоопарк отметил десятилетие.
Журавль в Белгородском зоопарке в 2026 году Белгородский зоопарк отметил десятилетие.
© REUTERS Stephane Mahe
Итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори во время финального матча в смешанном парном разряде против американца Эвана Кинга и канадки Габриэлы Дабровски, Ролан Гаррос, Париж
Итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори во время финального матча в смешанном парном разряде против американца Эвана Кинга и канадки Габриэлы Дабровски, Ролан Гаррос, Париж