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Половина бегуна и укус любви: самые смешные фото недели
Половина бегуна и укус любви: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 12.06.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Половина бегуна и укус любви: самые смешные фото недели

15:10 12.06.2026 (обновлено: 15:30 12.06.2026)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкУчастник красочного забега в Москве.
Участник красочного забега в Москве, Россия - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Участник красочного забега в Москве.
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанкАктер Олег Лопухов играет спектакль "Сказка о попе и работнике его Балде" на XII Книжном фестивале "Красная площадь", приуроченном ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, в Москве.
На XII Книжном фестивале Красная площадь, приуроченном ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, в Москве - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Актер Олег Лопухов играет спектакль "Сказка о попе и работнике его Балде" на XII Книжном фестивале "Красная площадь", приуроченном ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, в Москве.
© AP Photo / Channi Anand

Дети охлаждаются в реке Тави рядом со стадом буйволов в жаркий летний день в Джамму.

Дети охлаждаются в реке Тави рядом со стадом буйволов в жаркий летний день в Джамму. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Channi Anand

Дети охлаждаются в реке Тави рядом со стадом буйволов в жаркий летний день в Джамму.

© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Сэм Тутти и Кристиани Питтс исполняют песню из мюзикла "Два незнакомца (Несущие торт через Нью-Йорк)" во время 79-й церемонии вручения премии "Тони" в Нью-Йорке.

Сэм Тутти и Кристиани Питтс исполняют песню из мюзикла &quot;Два незнакомца (Несущие торт через Нью-Йорк)&quot; во время 79-й церемонии вручения премии &quot;Тони&quot; в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Сэм Тутти и Кристиани Питтс исполняют песню из мюзикла "Два незнакомца (Несущие торт через Нью-Йорк)" во время 79-й церемонии вручения премии "Тони" в Нью-Йорке.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Торжественная встреча учебного парусного корабля Военно-морских сил Республики Индонезии Bima Suci в порту Владивостока.

Торжественная встреча учебного парусного корабля Военно-морских сил Республики Индонезии Bima Suci в порту Владивостока. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Торжественная встреча учебного парусного корабля Военно-морских сил Республики Индонезии Bima Suci в порту Владивостока.

© REUTERS Hiba Kola

Активисты проводят демонстрацию, во время которой они моют в ванне артиста в маске, изображающей лидера британской организации "Реформы Великобритании" Найджела Фараджа, на Парламентской площади в Лондоне.

Активисты проводят демонстрацию, во время которой они моют в ванне артиста в маске, изображающей лидера британской организации &quot;Реформы Великобритании&quot; Найджела Фараджа, на Парламентской площади в Лондоне. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Hiba Kola

Активисты проводят демонстрацию, во время которой они моют в ванне артиста в маске, изображающей лидера британской организации "Реформы Великобритании" Найджела Фараджа, на Парламентской площади в Лондоне.

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Белая медведица Герда с медвежонком Умкой, родившимся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Белая медведица Герда с медвежонком Умкой, родившимся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Белая медведица Герда с медвежонком Умкой, родившимся 7 декабря 2025 года, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Ялте.
Отдыхающие на набережной в Ялте - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Отдыхающие на набережной в Ялте.
© photo: Sputnik / Pavel Kolyadin / Перейти в фотобанк

Журавль в Белгородском зоопарке в 2026 году Белгородский зоопарк отметил десятилетие.

Журавль в Белгородском зоопарке в 2026 году Белгородский зоопарк отметил десятилетие. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Pavel Kolyadin
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Журавль в Белгородском зоопарке в 2026 году Белгородский зоопарк отметил десятилетие.

© REUTERS Stephane Mahe

Итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори во время финального матча в смешанном парном разряде против американца Эвана Кинга и канадки Габриэлы Дабровски, Ролан Гаррос, Париж

Итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори во время финального матча в смешанном парном разряде против американца Эвана Кинга и канадки Габриэлы Дабровски, Ролан Гаррос, Париж - Sputnik Грузия
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© REUTERS Stephane Mahe

Итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори во время финального матча в смешанном парном разряде против американца Эвана Кинга и канадки Габриэлы Дабровски, Ролан Гаррос, Париж

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