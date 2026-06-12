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Чем будет заниматься государственная компания по уходу за дорогами – первые планы
Чем будет заниматься государственная компания по уходу за дорогами – первые планы
Sputnik Грузия
Новая государственная компания возьмет на себя полностью уход за частью магистралей международного значения, в том числе трассы Восток-Запад 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T23:31+0400
2026-06-12T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Государственная компания будет обслуживать на первом этапе 105-километровый участок главной стратегической трассы страны, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе. Вопрос создания государственной компании на этой неделе обсудил парламент Грузии. Новая государственная компания возьмет на себя полностью уход за частью магистралей международного значения, в том числе трассы Восток-Запад. По его словам, речь идет о 138 мостах и 59 тоннелях, а также укрепленных склонах, которые требуют ежедневного наблюдения и постоянного контроля. "Это зона высокой ответственности, где необходим постоянный мониторинг, чтобы избежать серьезных рисков и проблем в будущем. Именно поэтому мы решили передать эту функцию государству и создать соответствующую компанию", – отметил министр. Участок Гори-Аргвети проходит через Рикотский перевал и является частью мировой магистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
рикотский перевал
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грузия, новости, экономика, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, строительство дороги
грузия, новости, экономика, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, строительство дороги
Чем будет заниматься государственная компания по уходу за дорогами – первые планы
Новая государственная компания возьмет на себя полностью уход за частью магистралей международного значения, в том числе трассы Восток-Запад
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Государственная компания будет обслуживать на первом этапе 105-километровый участок главной стратегической трассы страны, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе.
Вопрос создания государственной компании на этой неделе обсудил парламент Грузии. Новая государственная компания возьмет на себя полностью уход за частью магистралей международного значения, в том числе трассы Восток-Запад.
"Проект закона предусматривает возможность для министерства инфраструктуры Грузии полностью или частично выполнять функции обслуживания самого сложного участка международных и внутренних дорог – 105-километрового участка Гори-Аргвети – через частное юридическое лицо под своим управлением", – сказал министр.
По его словам, речь идет о 138 мостах и 59 тоннелях, а также укрепленных склонах, которые требуют ежедневного наблюдения и постоянного контроля.
"Это зона высокой ответственности, где необходим постоянный мониторинг, чтобы избежать серьезных рисков и проблем в будущем. Именно поэтому мы решили передать эту функцию государству и создать соответствующую компанию", – отметил министр.
Участок Гори-Аргвети проходит через Рикотский перевал и является частью мировой магистрали Восток-Запад.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан).
В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.