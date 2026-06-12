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Иран настроен на развитие торговых отношений с Грузией – посол Ирана
Иран настроен на развитие торговых отношений с Грузией – посол Ирана
Sputnik Грузия
Грузия как транзитный коридор может стать альтернативой на фоне перекрытого Ормузского пролива 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T12:51+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Иран сделает все возможное для налаживания торговых отношений с Грузией, заявил посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани на пресс-конференции.Грузия и Иран практически не поддерживают торговых отношений. Торговый оборот между странами в первом квартале 2026 года составил 1,9 миллиона долларов. В 2025 году страны наторговали на 291 миллион долларов. Это самый низкий показатель среди стран региона.Посол отметил, что когда Ормузский пролив закрыт, у стран Персидского залива практически нет альтернативных способов получения необходимых им товаров, и доставка грузов через Грузию является хорошей альтернативой.Сейед Али Моджани – новый посол Ирана в Грузии, заступивший к исполнению обязанностей в мае 2026 года. Посол при вступлении на должность отметил, что политические отношения между странами останутся на прежнем уровне.Грузия продолжает прагматичные отношения с Тегераном, несмотря на начатую военную кампанию США и Израиля. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил нового Верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи с избранием на этот пост.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, персидский залив, тбилиси, иран
Иран настроен на развитие торговых отношений с Грузией – посол Ирана
12:51 12.06.2026 (обновлено: 12:59 12.06.2026)
Грузия как транзитный коридор может стать альтернативой на фоне перекрытого Ормузского пролива
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Иран сделает все возможное для налаживания торговых отношений с Грузией, заявил посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани на пресс-конференции.
Грузия и Иран практически не поддерживают торговых отношений. Торговый оборот между странами в первом квартале 2026 года составил 1,9 миллиона долларов. В 2025 году страны наторговали на 291 миллион долларов. Это самый низкий показатель среди стран региона.
"Я приложу все усилия, чтобы выровнять торговый баланс, чтобы многие товары из Грузии могли также поступать на иранский рынок. Мы очень активно сотрудничаем в сфере транспорта. За последний год более 2000 грузинских перевозчиков использовали территорию Ирана для перевозки грузов из разных стран. Мы приветствуем этот факт и будем способствовать более широкому использованию иранского потенциала, чтобы грузинские перевозчики могли перевозить больше грузов", – заявил Сейед Али Моджани.
Посол отметил, что когда Ормузский пролив закрыт, у стран Персидского залива практически нет альтернативных способов получения необходимых им товаров, и доставка грузов через Грузию является хорошей альтернативой.
Сейед Али Моджани – новый посол Ирана в Грузии, заступивший к исполнению обязанностей в мае 2026 года. Посол при вступлении на должность отметил, что политические отношения между странами останутся на прежнем уровне.
Грузия продолжает прагматичные отношения с Тегераном, несмотря на начатую военную кампанию США и Израиля. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил нового Верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи с избранием на этот пост.