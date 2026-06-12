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Иран настроен на развитие торговых отношений с Грузией – посол Ирана

Иран настроен на развитие торговых отношений с Грузией – посол Ирана

Sputnik Грузия

Грузия как транзитный коридор может стать альтернативой на фоне перекрытого Ормузского пролива 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Иран сделает все возможное для налаживания торговых отношений с Грузией, заявил посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани на пресс-конференции.Грузия и Иран практически не поддерживают торговых отношений. Торговый оборот между странами в первом квартале 2026 года составил 1,9 миллиона долларов. В 2025 году страны наторговали на 291 миллион долларов. Это самый низкий показатель среди стран региона.Посол отметил, что когда Ормузский пролив закрыт, у стран Персидского залива практически нет альтернативных способов получения необходимых им товаров, и доставка грузов через Грузию является хорошей альтернативой.Сейед Али Моджани – новый посол Ирана в Грузии, заступивший к исполнению обязанностей в мае 2026 года. Посол при вступлении на должность отметил, что политические отношения между странами останутся на прежнем уровне.Грузия продолжает прагматичные отношения с Тегераном, несмотря на начатую военную кампанию США и Израиля. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил нового Верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи с избранием на этот пост.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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