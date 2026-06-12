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Как сохранить историческую память о российско-грузинских отношениях

Как сохранить историческую память о российско-грузинских отношениях

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников", политолог и гендиректор информагентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе размышляет над тем... 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T15:51+0400

2026-06-12T15:51+0400

2026-06-12T16:14+0400

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Моя цель — на основе проверенных исторических фактов и свидетельств представить картину отношений, существовавших между Грузией и Россией на протяжении веков. Я убежден, что грузины сыграли значительную роль в укреплении Российского государства. От князя Багратиона до Сталина, от выдающихся генералов до общественных и государственных деятелей — многие представители грузинского народа внесли свой вклад в различные этапы истории Российской империи, советской эпохи и современного периода. В своей работе я стремлюсь не упустить ни одной важной исторической фигуры. Одновременно я занимаюсь формированием прочной доказательной базы, раскрывающей роль России в процессе объединения и укрепления грузинской государственности. Работая над книгой и документальным фильмом, я открыл для себя множество фактов, о которых прежде не знал. Это еще раз убедило меня в том, что данная тема требует огромного труда, но вместе с тем является чрезвычайно интересной, особенно для тех, кто стремится глубже понять историю грузино-российских отношений. Думаю, в определенной степени была допущена ошибка, когда различным аспектам этих взаимоотношений не уделялось должного внимания, и они не рассматривались как единая историческая система. В результате те, кто на протяжении многих лет стремился представить грузино-российские отношения исключительно в негативном свете, не получали аргументированного ответа. "Мягкая сила" Запада действует в различных формах и нередко пытается воздействовать на общественное мнение посредством распространения ложной либо неполной информации. На этом фоне альтернативная точка зрения зачастую оказывается недостаточно представленной. В одних случаях причиной тому становится нехватка информации, в других — ограниченный доступ к историческим документам и свидетельствам. Многие материалы до сих пор остаются скрытыми, забытыми или неизвестными широкой общественности. До сих пор неизвестно, куда исчезли фотографии из Аджарского музея, на которых были запечатлены вступление русских и грузинских солдат на территорию Аджарии, их совместное празднование и кадры, сделанные перед сражениями. Несколько лет назад, когда правительство Аджарии возглавлял Аслан Абашидзе, эти материалы экспонировались в музейном выставочном зале. Позднее, в ответ на наши официальные запросы, было сообщено, что указанные фотографии больше не хранятся в музейных фондах. Мне неизвестно, были ли эти материалы уничтожены или лишь скрыты от общественности. Однако сам факт отсутствия подобных исторических свидетельств в публичном пространстве вызывает серьезные вопросы. Именно поэтому я считаю необходимым изучать, документировать и представлять такие материалы в доступной для общества форме. Надеюсь, с Божьей помощью, в ближайшем будущем завершить работу над книгой и документальным фильмом, чтобы сделать их достоянием широкой аудитории. Убежден, что фактические материалы и исторические свидетельства имеют огромное значение для укрепления грузино-российских отношений. Когда приходится вести дискуссию с оппонентами, она должна строиться на подтвержденных фактах и аргументах. Только так возможно объективно оценивать исторические процессы и информировать общество.Несколько лет назад вышел фильм "Керчь", содержащий эпизод, в котором высказывается мнение о том, что грузинских бойцов принуждали к участию в Великой Отечественной войне и что они якобы не желали воевать. Для меня это стало шокирующим примером искажения истории. Недопустимо на основании одного-двух частных случаев создавать у зрителей впечатление, будто значительная часть грузинского народа не хотела участвовать в борьбе против нацизма. Подобные интерпретации не отражают всей полноты исторической картины и способствуют формированию ошибочных представлений. Я считаю, что вырывание отдельных эпизодов из исторического контекста и их одностороннее толкование являются частью длительного процесса, используемого для достижения определенных политических и идеологических целей. К сожалению, этот процесс продолжается и сегодня. Как и в любой семье, между государствами могут возникать недопонимание и противоречия. Но это не дает оснований утверждать, что сотрудничество и развитие отношений между странами невозможны или нежелательны. К сожалению, гораздо меньше внимания уделяется историческим спорам и разногласиям Грузии с другими соседними государствами, в результате которых часть наших исторических территорий оказалась под юрисдикцией различных стран. В то же время особый акцент делается исключительно на негативных аспектах грузино-российских отношений. На мой взгляд, это нередко происходит потому, что определенные группы сознательно стремятся представить эти отношения исключительно в отрицательном контексте. Однако я убежден, что многовековые исторические связи не могут быть перечеркнуты влиянием текущих политических обстоятельств или финансовых интересов. Именно поэтому считаю необходимым тщательно изучать исторические факты, документы и свидетельства, чтобы общество имело возможность оценивать события на основе полной информации, а не отдельных интерпретаций. Поиск исторической истины, объективные исследования и уважение к различным точкам зрения — это, на мой взгляд, лучшие способы не только глубже понять прошлое, но и более ответственно выстраивать отношения в будущем.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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грузия, россия, политика, аджария, николоз мжаванадзе, грузино-российские отношения, аналитика, колумнисты