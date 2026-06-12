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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Sputnik Грузия
В Тбилиси ночью ожидаются кратковременные дожди с грозами 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T22:38+0400
2026-06-12T22:38+0400
2026-06-12T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы и местами град ожидаются в некоторых районах Грузии на фоне жары 13-15 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ночью ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем температура воздуха составит +26... +28 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): 13 июня ожидается теплая и сухая погода, а 14-15 июня пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +23... +25 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети): 13 июня ожидается теплая погода, без осадков, а 14-15 июня пройдут дожди. Днем температура воздуха составит +26… +28 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти): 13 июня ожидается теплая и сухая погода, а 14-15 июня пройдут дожди. Днем температура воздуха составит +25… +27 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +17... +19 градусов.В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори): ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Температура воздуха днем составит +27... +29 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Температура воздуха днем составит +27... +29 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури): синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а также град. Днем температура воздуха составит +25... +27 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало): ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +17... +19 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
В Тбилиси ночью ожидаются кратковременные дожди с грозами
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы и местами град ожидаются в некоторых районах Грузии на фоне жары 13-15 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси ночью ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем температура воздуха составит +26... +28 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): 13 июня ожидается теплая и сухая погода, а 14-15 июня пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +23... +25 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети): 13 июня ожидается теплая погода, без осадков, а 14-15 июня пройдут дожди. Днем температура воздуха составит +26… +28 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти): 13 июня ожидается теплая и сухая погода, а 14-15 июня пройдут дожди. Днем температура воздуха составит +25… +27 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +17... +19 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори): ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Температура воздуха днем составит +27... +29 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Температура воздуха днем составит +27... +29 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури): синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а также град. Днем температура воздуха составит +25... +27 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало): ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +17... +19 градусов.