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Какой сегодня церковный праздник: 12 июня 2026
Какой сегодня церковный праздник: 12 июня 2026
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 12 июня отмечают день памяти cвятого Исаакия 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T01:01+0400
2026-06-12T01:01+0400
2026-06-12T01:01+0400
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Sputnik Грузия рассказывает о том, кем был cвятой Исаакий и почему он упоминается в церковном календаре.Защитник православияПо церковному календарю 12 июня поминают Исаакия Далматского, основателя Далматского монастыря и твердого защитника православия.Исаакий жил в IV веке. Он был отшельником в пустыне. Узнав, что император Валент покровительствует арианскому учению, сторонники которого считали, что Спаситель не единосущен Богу Отцу, и внедряет его в государстве, монах отправился в Константинополь, чтобы отговорить императора от ереси, разрушающей христианство.Монах предсказал императору, собравшемуся в поход, что если он не откажется от ереси, то живым из этого похода не вернется. Валент приказал держать Исаакия под стражей до своего возвращения. Предсказание сбылось – император погиб, а монаха стали почитать как пророка.Феодосий Великий, сменив на престоле Валента, принял Исаакия с почетом и изгнал ариан. Он убедил монаха основать под Константинополем монастырь. Впоследствии обитель стали называть Далматским монастырем по имени ученика cвятого – Далмата. Скончался он в 383 году.По церковному календарю защитника православия поминают также 4 апреля и 16 августа.ИмениныПо церковному календарю 12 июня именины отмечают Василий, Гвидон, Иларион, Исаакий, Никанор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.
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религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 12 июня 2026
По православному церковному календарю 12 июня отмечают день памяти cвятого Исаакия
Sputnik Грузия рассказывает о том, кем был cвятой Исаакий и почему он упоминается в церковном календаре.
По церковному календарю 12 июня поминают Исаакия Далматского, основателя Далматского монастыря и твердого защитника православия.
Исаакий жил в IV веке. Он был отшельником в пустыне. Узнав, что император Валент покровительствует арианскому учению, сторонники которого считали, что Спаситель не единосущен Богу Отцу, и внедряет его в государстве, монах отправился в Константинополь, чтобы отговорить императора от ереси, разрушающей христианство.
Монах предсказал императору, собравшемуся в поход, что если он не откажется от ереси, то живым из этого похода не вернется. Валент приказал держать Исаакия под стражей до своего возвращения. Предсказание сбылось – император погиб, а монаха стали почитать как пророка.
Феодосий Великий, сменив на престоле Валента, принял Исаакия с почетом и изгнал ариан. Он убедил монаха основать под Константинополем монастырь. Впоследствии обитель стали называть Далматским монастырем по имени ученика cвятого – Далмата. Скончался он в 383 году.
По церковному календарю защитника православия поминают также 4 апреля и 16 августа.
По церковному календарю 12 июня именины отмечают Василий, Гвидон, Иларион, Исаакий, Никанор и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников.