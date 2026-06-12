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Какой сегодня церковный праздник: 12 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 12 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 12 июня отмечают день памяти cвятого Исаакия 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T01:01+0400

2026-06-12T01:01+0400

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религия

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Sputnik Грузия рассказывает о том, кем был cвятой Исаакий и почему он упоминается в церковном календаре.Защитник православияПо церковному календарю 12 июня поминают Исаакия Далматского, основателя Далматского монастыря и твердого защитника православия.Исаакий жил в IV веке. Он был отшельником в пустыне. Узнав, что император Валент покровительствует арианскому учению, сторонники которого считали, что Спаситель не единосущен Богу Отцу, и внедряет его в государстве, монах отправился в Константинополь, чтобы отговорить императора от ереси, разрушающей христианство.Монах предсказал императору, собравшемуся в поход, что если он не откажется от ереси, то живым из этого похода не вернется. Валент приказал держать Исаакия под стражей до своего возвращения. Предсказание сбылось – император погиб, а монаха стали почитать как пророка.Феодосий Великий, сменив на престоле Валента, принял Исаакия с почетом и изгнал ариан. Он убедил монаха основать под Константинополем монастырь. Впоследствии обитель стали называть Далматским монастырем по имени ученика cвятого – Далмата. Скончался он в 383 году.По церковному календарю защитника православия поминают также 4 апреля и 16 августа.ИмениныПо церковному календарю 12 июня именины отмечают Василий, Гвидон, Иларион, Исаакий, Никанор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников