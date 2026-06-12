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Курс лари на пятницу – 2,6586 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,6586 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T09:48+0400
2026-06-12T09:48+0400
2026-06-12T09:48+0400
грузия
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национальный банк грузии
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 июня в размере 2,6586 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 2,6586 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 июня в размере 2,6586 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару.