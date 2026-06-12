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Лидеры G7 попросят на саммите поддержки у Трампа для переговоров с Россией - Bloomberg

Лидеры G7 попросят на саммите поддержки у Трампа для переговоров с Россией - Bloomberg

Sputnik Грузия

Саммит G7 состоится 15-17 июня в курортном городе Эвиан-ле-Бен во Франции 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T18:27+0400

2026-06-12T18:27+0400

2026-06-12T18:27+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Великобритания, Франция и Германия намерены убедить президента США Дональда Трампа поддержать новые условия переговоров с Россией на саммите G7. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Как отмечает агентство, лидеры G7 считают, что ход войны сместился в пользу Украины. По их мнению это создает возможность для переговоров, которые выйдут за рамки договоренностей Трампа и президента РФ Владимира Путина, достигнутых на Аляске. Европейские лидеры хотят, чтобы Россия приняла немедленное прекращение огня по текущей линии фронта как отправную точку для диалога, а также предоставила Украине надежные гарантии безопасности, включая размещение многонациональных сил.Саммит G7 состоится 15-17 июня в курортном городе Эвиан-ле-Бен во Франции. 4 июня Трамп заявил, что примет участие во встрече.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала переговоров не требуется прекращать боевые действия, отметив при этом, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева.Еще летом 2024 года Путин озвучивал условия, при которых Россия готова остановить огонь: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, включая территории, которые Киев продолжает контролировать, а также отказ Украины от вступления в НАТО.Кроме того, Москва требует международного признания Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в качестве российских регионов, а также снятия западных санкций. Путин предупреждал, что если конфликт продолжится, условия переговоров могут быть ужесточены с учетом "реалий на земле".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, политика, украина, франция, германия, дональд трамп, владимир путин, g7, bloomberg, календарь религиозных праздников