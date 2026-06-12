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Матвиенко: предпосылок к решению украинского конфликта нет
Матвиенко: предпосылок к решению украинского конфликта нет
Sputnik Грузия
Россия способна дать должный отпор любой агрессии и является мощным в военном отношении государством 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T12:25+0400
2026-06-12T12:25+0400
2026-06-12T17:15+0400
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политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
нато
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ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Серьезных предпосылок к политическому урегулированию украинского конфликта при текущей международной обстановке нет, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Колонка Матвиенко по случаю празднования Дня России размещена в "Парламентской газете".По ее словам, все очевиднее, что западные элиты даже перестают пытаться скрывать свою русофобию. Им не нужна единая, суверенная, динамично развивающаяся Россия."Чтобы победить в этом противостоянии мы должны быть сплоченными и сильными", – констатировала председатель Совфеда.Парламентарий подчеркнула, что Россия способна дать должный отпор любой агрессии и является мощным в военном отношении государством. Это особенно важно в настоящее время, когда конфликт с неонацистским киевским режимом при усилиях со стороны НАТО выходит на качественно новую ступень эскалации.Однако Россия преодолела все трудности и ей есть, чем гордиться. Страна сохранила и упрочила статус мировой державы, она входит в ряд крупнейших экономик на планете, решает задачи достижения технологического суверенитета, экономического и социального развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато, обострение ситуации вокруг украины
Матвиенко: предпосылок к решению украинского конфликта нет
12:25 12.06.2026 (обновлено: 17:15 12.06.2026)
Россия способна дать должный отпор любой агрессии и является мощным в военном отношении государством
ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Серьезных предпосылок к политическому урегулированию украинского конфликта при текущей международной обстановке нет, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Колонка Матвиенко по случаю празднования Дня России размещена в "Парламентской газете
".
"Отдаем себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается", – написала политик.
По ее словам, все очевиднее, что западные элиты даже перестают пытаться скрывать свою русофобию. Им не нужна единая, суверенная, динамично развивающаяся Россия.
"Чтобы победить в этом противостоянии мы должны быть сплоченными и сильными", – констатировала председатель Совфеда.
Парламентарий подчеркнула, что Россия способна дать должный отпор любой агрессии и является мощным в военном отношении государством. Это особенно важно в настоящее время, когда конфликт с неонацистским киевским режимом при усилиях со стороны НАТО выходит на качественно новую ступень эскалации.
Однако Россия преодолела все трудности и ей есть, чем гордиться. Страна сохранила и упрочила статус мировой державы, она входит в ряд крупнейших экономик на планете, решает задачи достижения технологического суверенитета, экономического и социального развития.