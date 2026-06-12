https://sputnik-georgia.ru/20260612/matvienko-predposylok-k-resheniyu-ukrainskogo-konflikta-net--299118168.html

Матвиенко: предпосылок к решению украинского конфликта нет

Матвиенко: предпосылок к решению украинского конфликта нет

Sputnik Грузия

Россия способна дать должный отпор любой агрессии и является мощным в военном отношении государством 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T12:25+0400

2026-06-12T12:25+0400

2026-06-12T17:15+0400

россия

в мире

политика

валентина матвиенко

совет федерации рф

нато

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24885/49/248854999_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_19217a82cdfc0090075ecd81afedb7a0.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Серьезных предпосылок к политическому урегулированию украинского конфликта при текущей международной обстановке нет, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Колонка Матвиенко по случаю празднования Дня России размещена в "Парламентской газете".По ее словам, все очевиднее, что западные элиты даже перестают пытаться скрывать свою русофобию. Им не нужна единая, суверенная, динамично развивающаяся Россия."Чтобы победить в этом противостоянии мы должны быть сплоченными и сильными", – констатировала председатель Совфеда.Парламентарий подчеркнула, что Россия способна дать должный отпор любой агрессии и является мощным в военном отношении государством. Это особенно важно в настоящее время, когда конфликт с неонацистским киевским режимом при усилиях со стороны НАТО выходит на качественно новую ступень эскалации.Однако Россия преодолела все трудности и ей есть, чем гордиться. Страна сохранила и упрочила статус мировой державы, она входит в ряд крупнейших экономик на планете, решает задачи достижения технологического суверенитета, экономического и социального развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато, обострение ситуации вокруг украины