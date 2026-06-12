https://sputnik-georgia.ru/20260612/metreveli-lyubov-k-gruzii-ne-razmenyayut-na-vizy-299108895.html

Метревели: Любовь к Грузии не разменяют на визы

Метревели: Любовь к Грузии не разменяют на визы

Sputnik Грузия

Очередь за визой или "дождь бомб" – это реальный выбор для Грузии в нынешней ситуации 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T16:51+0400

2026-06-12T16:51+0400

2026-06-12T16:51+0400

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безвизовый режим грузии с ес под угрозой?

безвизовый режим

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Любовь к Грузии не может быть разменяна на визовую либерализацию с Евросоюзом, а граждане страны, которые любят свою родину и свои семьи, понимают эту позицию, заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Грузинского технического университета Николоз Метревели. Метревели ранее принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который прошел 3-6 июня. Как отметил аналитик, в регионе происходят значительные изменения, связанные с развитием транспортных коридоров и экономических проектов, а также трансформацией отношений между странами Южного Кавказа и соседними государствами. В этих условиях, по его словам, Грузии необходимо выстраивать долгосрочную стратегию, исходя из национальных интересов. Ранее, 11 июня, делегации Грузии и Еврокомиссии провели в Брюсселе встречу в рамках визового диалога, на которой обсудили решение ЕС о временной приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии, сообщили в МИД страны. В ведомстве назвали решение Еврокомиссии несправедливым и заявили, что оно основано на докладе, который, по оценке Тбилиси, не отражает объективную ситуацию в стране. C 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. Визовый спор: Тбилиси и Брюссель обменялись позициями>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, брюссель, тбилиси, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, политика, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, безвизовый режим