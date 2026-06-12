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Минобороны России: российская армия освободила населенный пункт в ДНР

Минобороны России: российская армия освободила населенный пункт в ДНР

Sputnik Грузия

За неделю под российский контроль перешли пять населенных пунктов в зоне СВО 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T14:33+0400

2026-06-12T14:33+0400

2026-06-12T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Приют Донецкой Народной Республики", — говорится в недельной сводке ведомства.Также силами российской армии были поражены места сборки, хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров ВСУ. За неделю, добавили в ведомстве, ПВО РФ сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго", 74 управляемые авиабомбы и 4776 беспилотников ВСУ самолетного типа.Ранее ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки. Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль Охримовку в Харьковской области, а также освободила Роскошное и Химик в ДНР. На днях были взяты под контроль Шевченко в Харьковской области и Комсомольское в Запорожской области.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, политика, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины