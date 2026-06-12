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Минобороны России: российская армия освободила населенный пункт в ДНР
Минобороны России: российская армия освободила населенный пункт в ДНР
Sputnik Грузия
За неделю под российский контроль перешли пять населенных пунктов в зоне СВО 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T14:33+0400
2026-06-12T14:33+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Приют Донецкой Народной Республики", — говорится в недельной сводке ведомства.Также силами российской армии были поражены места сборки, хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров ВСУ. За неделю, добавили в ведомстве, ПВО РФ сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго", 74 управляемые авиабомбы и 4776 беспилотников ВСУ самолетного типа.Ранее ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки. Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль Охримовку в Харьковской области, а также освободила Роскошное и Химик в ДНР. На днях были взяты под контроль Шевченко в Харьковской области и Комсомольское в Запорожской области.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, политика, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Минобороны России: российская армия освободила населенный пункт в ДНР
14:33 12.06.2026 (обновлено: 17:21 12.06.2026)
За неделю под российский контроль перешли пять населенных пунктов в зоне СВО
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Приют Донецкой Народной Республики", — говорится в недельной сводке ведомства.
По данным Минобороны, в зоне ответственности российских группировок по всем направлениям ВСУ потеряли за неделю 9050 человек. Там отметили, что ВС РФ за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов, поражены используемые ВСУ объекты ТЭК, порты.
Также силами российской армии были поражены места сборки, хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров ВСУ. За неделю, добавили в ведомстве, ПВО РФ сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго", 74 управляемые авиабомбы и 4776 беспилотников ВСУ самолетного типа.
Ранее ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки. Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль Охримовку в Харьковской области, а также освободила Роскошное и Химик в ДНР. На днях были взяты под контроль Шевченко в Харьковской области и Комсомольское в Запорожской области.