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МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии
МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии
Sputnik Грузия
Грузинская экономика сохранила высокую устойчивость даже в условиях растущей глобальной неопределенности, говорится в докладе 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год до 6,5%, говорится в опубликованном докладе МВФ под названием "Грузия: консультации в рамках IV статьи за 2026 год". В апреле текущего года МВФ прогнозировал рост экономики Грузии в 2026 году на 5,3%. По информации МВФ, грузинская экономика сохранила высокую устойчивость даже в условиях растущей глобальной неопределенности, включая продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. "Реальный экономический рост в 2025 году составил 7,5% и сохранил высокие темпы в начале 2026 года. Кроме того, инфляция превысила целевой показатель из-за роста цен на энергоносители и достигла 5,9% в апреле 2026 года", – говорится в отчете. Ожидается, что инфляция вернется к целевому уровню к середине 2027 года при условии проведения разумной монетарной и фискальной политики. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года – 8,3%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, мвф, ближний восток, статистика
МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии
Грузинская экономика сохранила высокую устойчивость даже в условиях растущей глобальной неопределенности, говорится в докладе
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год до 6,5%, говорится в опубликованном докладе МВФ под названием "Грузия: консультации в рамках IV статьи за 2026 год".
В апреле текущего года МВФ прогнозировал рост экономики Грузии в 2026 году на 5,3%.
"Если продолжающаяся война на Ближнем Востоке скоро закончится, темпы экономического роста замедлятся до 6,5% в 2026 году и постепенно вернутся к среднесрочному потенциальному уровню в 5% к 2028 году", – сказано в сообщении.
По информации МВФ, грузинская экономика сохранила высокую устойчивость даже в условиях растущей глобальной неопределенности, включая продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.
"Реальный экономический рост в 2025 году составил 7,5% и сохранил высокие темпы в начале 2026 года. Кроме того, инфляция превысила целевой показатель из-за роста цен на энергоносители и достигла 5,9% в апреле 2026 года", – говорится в отчете.
Ожидается, что инфляция вернется к целевому уровню к середине 2027 года при условии проведения разумной монетарной и фискальной политики.
"В условиях высокой неопределенности и повторяющихся внешних потрясений основными целями политики являются возвращение инфляции к целевому уровню, дальнейшее укрепление международных резервов и продолжение структурных реформ для поддержания устойчивого экономического роста и создания новых рабочих мест", – говорится в докладе.
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года – 8,3%.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.