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Оборот грузинского бизнес-сектора, I квартал 2026 года
Оборот грузинского бизнес-сектора, I квартал 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", оборот грузинского бизнес-сектора в I квартале 2026 года составил 62 млрд лари (25,5 млрд долларов)... 12.06.2026, Sputnik Грузия
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", оборот грузинского бизнес-сектора в I квартале 2026 года составил 62 млрд лари (25,5 млрд долларов). Львиная доля оборота приходится на т. н. крупный бизнес - 71%, в то время как малый бизнес опередил средний бизнес.Среднемесячная зарплата наемных работников составила 2 336 лари (870 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, тбилиси, сша, израиль, грузия, новости, инфографика, инфографика
экономика, тбилиси, сша, израиль, грузия, новости, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", оборот грузинского бизнес-сектора в I квартале 2026 года составил 62 млрд лари (25,5 млрд долларов). Львиная доля оборота приходится на т. н. крупный бизнес - 71%, в то время как малый бизнес опередил средний бизнес.
Среднемесячная зарплата наемных работников составила 2 336 лари (870 долларов).