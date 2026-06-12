https://sputnik-georgia.ru/20260612/obem-denezhnykh-perevodov-v-gruziyu-aprel-2026-goda-299117276.html

Оборот грузинского бизнес-сектора, I квартал 2026 года

Оборот грузинского бизнес-сектора, I квартал 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", оборот грузинского бизнес-сектора в I квартале 2026 года составил 62 млрд лари (25,5 млрд долларов)... 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T16:10+0400

2026-06-12T16:10+0400

2026-06-12T16:29+0400

экономика

тбилиси

сша

израиль

грузия

новости

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1a/295956790_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f3b3291c958c0b4937164f8726cc170f.png

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", оборот грузинского бизнес-сектора в I квартале 2026 года составил 62 млрд лари (25,5 млрд долларов). Львиная доля оборота приходится на т. н. крупный бизнес - 71%, в то время как малый бизнес опередил средний бизнес.Среднемесячная зарплата наемных работников составила 2 336 лари (870 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

сша

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, тбилиси, сша, израиль, грузия, новости, инфографика, инфографика