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Облава на наркоторговцев – массовое задержание на курорте в Грузии

Облава на наркоторговцев – массовое задержание на курорте в Грузии

Sputnik Грузия

Изъяли до полукилограмма метадона, а также средства для расфасовки наркотиков и подготовки их к продаже 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T18:51+0400

2026-06-12T18:51+0400

2026-06-12T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии за преступления, связанные с наркотиками, за последние два дня в курортном городе Батуми задержали семь человек, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы. Задержанных обвиняют как в незаконном хранении и приобретении наркотиков, так и в содействии их реализации в Грузии.Полиция нашла у задержанных в общей сложности до полукилограмма метадона, а также средства для расфасовки наркотиков и подготовки их к продаже.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.На текущей неделе это второе массовое задержание за преступления, связанные с наркотиками. В среду по обвинению в незаконном хранении, приобретении, реализации наркотиков и содействии их реализации полиция в Грузии задержала 119 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, батуми, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики