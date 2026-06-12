https://sputnik-georgia.ru/20260612/patriarkh-gruzii-obsudil-s-poslom-velikobritanii-mirovye-vyzovy-i-tsennosti-299109890.html

Патриарх Грузии обсудил с послом Великобритании мировые вызовы и ценности

Патриарх Грузии обсудил с послом Великобритании мировые вызовы и ценности

Sputnik Грузия

Шио III и Гарет Уорд уделили особенное внимание вопросу ценностей и воспитания молодежи в период глобальных потрясений 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T19:55+0400

2026-06-12T19:55+0400

2026-06-12T19:55+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Мировые вызовы и роль христианских ценностей обсудили Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III и посол Великобритании и Северной Ирландии в Грузии Гарет Уорд, говорится в сообщении пресс-службы Патриархии. Как отметили в пресс-службе, встреча прошла в Патриархии в "теплой и дружеской атмосфере". Патриарх поблагодарил дипломата за визит и отметил его знание грузинского языка, подчеркнув, что это является проявлением уважения к Грузии и ее культуре. В ходе беседы Шио III затронул вопросы семейных, нравственных и духовных ценностей, а также воспитания молодежи. В свою очередь посол Великобритании поблагодарил Католикоса-Патриарха за прием и отметил значимую роль Грузинской православной церкви в общественной жизни страны. Он также передал поздравления короля Великобритании Карла III и главы Англиканской церкви по случаю вступления Католикоса-Патриарха на патриарший престол. Стороны обсудили текущие мировые процессы и вызовы, подчеркнув значение христианских ценностей в развитии европейской цивилизации. Отдельное внимание было уделено образовательной программе "ценностного образования", реализуемой в грузинских школах при сотрудничестве государства и Церкви, а также участию духовенства в воспитательном процессе. Также обсуждались работы по реставрации Гелатского монастырского комплекса. Патриарх поблагодарил британскую сторону за поддержку и участие специалистов Великобритании в этих работах. В свою очередь посол подтвердил готовность продолжать сотрудничество в сфере защиты культурного наследия. В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Грузия и Великобритания Отношения между Тбилиси и Лондоном в последнее время значительно ухудшились. Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, отменив переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог заморозили впервые в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Визовый спор: Тбилиси и Брюссель обменялись позициями>>Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, подпавших под санкции Великобритании, выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список подпавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года, последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции. 24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" подпали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, великобритания, лондон, украина, михаил чинчаладзе, вахтанг гомелаури, грузинская православная церковь, религия , католикос-патриарх всея грузии шио iii, общество