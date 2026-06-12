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Правительство будет укреплять экономический имидж Грузии – Кобахидзе
Правительство будет укреплять экономический имидж Грузии – Кобахидзе
Sputnik Грузия
По сравнению с первым кварталом прошлого года наблюдается почти 50-процентный рост прямых иностранных инвестиций, сообщил премьер 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T10:52+0400
2026-06-12T10:52+0400
2026-06-12T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Правительство Грузии в будущем приложит все усилия для дальнейшего укрепления экономического имиджа страны с целью роста инвестиций, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам на брифинге. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2026 года, по предварительной оценке, вырос на 47,7% по сравнению с январем-мартом 2025 года и составил 271,2 миллиона долларов. Как отметил премьер-министр, интерес инвесторов к Грузии постоянно растет. По его словам, по сравнению с первым кварталом прошлого года наблюдается почти 50-процентный рост прямых иностранных инвестиций, что является результатом правильной экономической политики правительства. По информации "Сакстата", в первом квартале 2026 года рост инвестиций связан с увеличением показателей акционерного капитала и долговых обязательств. Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузию были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также информация и коммуникация. Больше всего инвестиций поступило из Великобритании, США и Нидерландов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, статистика
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, статистика
Правительство будет укреплять экономический имидж Грузии – Кобахидзе
По сравнению с первым кварталом прошлого года наблюдается почти 50-процентный рост прямых иностранных инвестиций, сообщил премьер
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Правительство Грузии в будущем приложит все усилия для дальнейшего укрепления экономического имиджа страны с целью роста инвестиций, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам на брифинге.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2026 года, по предварительной оценке, вырос на 47,7% по сравнению с январем-мартом 2025 года и составил 271,2 миллиона долларов.
"В нашу страну приходят очень крупные инвесторы, и за последние месяцы таких случаев было немало. Это напрямую отражается в финансовых данных, публикуемых Национальной статистической службой Грузии. В будущем мы будем прилагать все усилия для дальнейшего укрепления экономического имиджа нашей страны и будем очень активно работать с инвесторами", – заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер-министр, интерес инвесторов к Грузии постоянно растет.
По его словам, по сравнению с первым кварталом прошлого года наблюдается почти 50-процентный рост прямых иностранных инвестиций, что является результатом правильной экономической политики правительства.
По информации "Сакстата", в первом квартале 2026 года рост инвестиций связан с увеличением показателей акционерного капитала и долговых обязательств. Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузию были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также информация и коммуникация. Больше всего инвестиций поступило из Великобритании, США и Нидерландов.