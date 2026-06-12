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"Пророссийский" как оружие: почему ярлыки заменили политическую дискуссию
"Пророссийский" как оружие: почему ярлыки заменили политическую дискуссию
Sputnik Грузия
Кто сегодня чаще всех говорит о "пророссийскости" в грузинской политике? И почему обвинения в работе на Москву все чаще звучат не как аргумент, а как... 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T14:15+0400
2026-06-12T14:15+0400
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За последние годы слово "пророссийский" прочно вошло в политический лексикон не только Грузии, но и многих других стран. Однако вместе с ростом популярности оно постепенно утратило первоначальный смысл и все чаще стало использоваться как инструмент борьбы с политическими оппонентами, неудобными медиа и альтернативными взглядами.Как обвинения в связях с Россией превратились в универсальное оружие политической борьбы, почему похожие процессы наблюдались в США, странах Евросоюза, Молдове, Венгрии и Словакии, и что происходит с политической дискуссией, когда ярлыки начинают заменять аргументы, – смотрите в материале Sputnik Грузия.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, аналитика, москва, сша, молдова, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, аналитика, москва, сша, молдова, грузино-российские отношения, видео
"Пророссийский" как оружие: почему ярлыки заменили политическую дискуссию
Кто сегодня чаще всех говорит о "пророссийскости" в грузинской политике? И почему обвинения в работе на Москву все чаще звучат не как аргумент, а как универсальный ярлык?
За последние годы слово "пророссийский" прочно вошло в политический лексикон не только Грузии, но и многих других стран. Однако вместе с ростом популярности оно постепенно утратило первоначальный смысл и все чаще стало использоваться как инструмент борьбы с политическими оппонентами, неудобными медиа и альтернативными взглядами.
Как обвинения в связях с Россией превратились в универсальное оружие политической борьбы, почему похожие процессы наблюдались в США, странах Евросоюза, Молдове, Венгрии и Словакии, и что происходит с политической дискуссией, когда ярлыки начинают заменять аргументы, – смотрите в материале Sputnik Грузия.