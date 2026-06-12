https://sputnik-georgia.ru/20260612/skhema-moshennichestva-so-stroitelstvom-dach--zaderzhany-tri-cheloveka-299120492.html

Схема мошенничества со строительством дач – задержаны три человека

Схема мошенничества со строительством дач – задержаны три человека

Sputnik Грузия

Обвиняемые заключили сделку о строительстве небольших дачных домов и ремонте и попросили заранее выплатить сумму якобы за ускорение работ 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T21:44+0400

2026-06-12T21:44+0400

2026-06-12T21:44+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех человек по обвинению в мошенничестве, связанном с постройкой домов в Грузии, им уже предъявлено обвинение, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Следствие установило, что обвиняемые заключили сделку о строительстве небольших дачных домов и ремонте и попросили заранее выплатить сумму якобы за ускорение работ. Они получили от граждан и присвоили в целом 164 тысячи лари, которые по фиктивным соглашениями граждане перевели на их имя и адреса названных ими юридических фирм. Всем троим грозит до 9 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере. Прокуратура будет требовать поместить обвиняемых в предварительное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии