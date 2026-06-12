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Схема мошенничества со строительством дач – задержаны три человека
Схема мошенничества со строительством дач – задержаны три человека
Sputnik Грузия
Обвиняемые заключили сделку о строительстве небольших дачных домов и ремонте и попросили заранее выплатить сумму якобы за ускорение работ 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T21:44+0400
2026-06-12T21:44+0400
2026-06-12T21:44+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех человек по обвинению в мошенничестве, связанном с постройкой домов в Грузии, им уже предъявлено обвинение, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Следствие установило, что обвиняемые заключили сделку о строительстве небольших дачных домов и ремонте и попросили заранее выплатить сумму якобы за ускорение работ. Они получили от граждан и присвоили в целом 164 тысячи лари, которые по фиктивным соглашениями граждане перевели на их имя и адреса названных ими юридических фирм. Всем троим грозит до 9 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере. Прокуратура будет требовать поместить обвиняемых в предварительное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
Схема мошенничества со строительством дач – задержаны три человека
Обвиняемые заключили сделку о строительстве небольших дачных домов и ремонте и попросили заранее выплатить сумму якобы за ускорение работ
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех человек по обвинению в мошенничестве, связанном с постройкой домов в Грузии, им уже предъявлено обвинение, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Следствие установило, что обвиняемые заключили сделку о строительстве небольших дачных домов и ремонте и попросили заранее выплатить сумму якобы за ускорение работ.
Они получили от граждан и присвоили в целом 164 тысячи лари, которые по фиктивным соглашениями граждане перевели на их имя и адреса названных ими юридических фирм.
Всем троим грозит до 9 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере. Прокуратура будет требовать поместить обвиняемых в предварительное заключение.