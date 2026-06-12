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Тбилиси и Бухарест с 1 июля свяжут прямые авиарейсы
Тбилиси и Бухарест с 1 июля свяжут прямые авиарейсы
Sputnik Грузия
Полеты будут осуществляться до 24 октября с частотой два рейса в неделю, по вторникам и субботам 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T17:51+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. С 1 июля возобновится прямое регулярное воздушное сообщение между столицами Грузии и Румынии, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Рейсы по маршруту Бухарест-Тбилиси-Бухарест будет выполнять румынская авиакомпания DAN AIR. Полеты будут осуществляться до 24 октября с частотой два рейса в неделю, по вторникам и субботам. Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии 9 июня предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение рейсов. Впервые прямые авиарейсы между Тбилиси и Бухарестом стала осуществлять Национальная авиакомпания Румынии TAROM в июле 2018 года. Спустя пять лет авиакомпания отказалась от этого маршрута. DAN AIR – частная румынская авиакомпания со штаб-квартирой в Бухаресте. Основана в 2017 году под названием Just Us Air и переименована в DAN AIR в 2021 году. Изначально перевозчик специализировался на чартерных рейсах и предоставлении самолетов и экипажей другим авиакомпаниям по схеме wet lease (аренда с обслуживанием), сотрудничая, в частности, с Air Serbia, Wizz Air и Transavia.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, тбилиси, бухарест, румыния, агентство гражданской авиации, wizz air
грузия, новости, туризм, тбилиси, бухарест, румыния, агентство гражданской авиации, wizz air
Тбилиси и Бухарест с 1 июля свяжут прямые авиарейсы
17:51 12.06.2026 (обновлено: 18:06 12.06.2026)
Полеты будут осуществляться до 24 октября с частотой два рейса в неделю, по вторникам и субботам
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. С 1 июля возобновится прямое регулярное воздушное сообщение между столицами Грузии и Румынии, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
Рейсы по маршруту Бухарест-Тбилиси-Бухарест будет выполнять румынская авиакомпания DAN AIR.
Полеты будут осуществляться до 24 октября с частотой два рейса в неделю, по вторникам и субботам.
Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии 9 июня предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение рейсов.
Впервые прямые авиарейсы между Тбилиси и Бухарестом стала осуществлять Национальная авиакомпания Румынии TAROM в июле 2018 года. Спустя пять лет авиакомпания отказалась от этого маршрута.
DAN AIR – частная румынская авиакомпания со штаб-квартирой в Бухаресте. Основана в 2017 году под названием Just Us Air и переименована в DAN AIR в 2021 году. Изначально перевозчик специализировался на чартерных рейсах и предоставлении самолетов и экипажей другим авиакомпаниям по схеме wet lease (аренда с обслуживанием), сотрудничая, в частности, с Air Serbia, Wizz Air и Transavia.