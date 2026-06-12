https://sputnik-georgia.ru/20260612/torgovlya-obrazovanie-i-grazhdanskie-servisy--bishkek-i-tbilisi-ukreplyayut-sotrudnichestvo-299109490.html

Торговля, образование и гражданские сервисы – Бишкек и Тбилиси укрепляют сотрудничество

Торговля, образование и гражданские сервисы – Бишкек и Тбилиси укрепляют сотрудничество

Sputnik Грузия

Подписаны меморандумы в сферах образования, гражданской авиации, радиационной и ядерной безопасности, а также гражданских сервисов 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T14:51+0400

2026-06-12T14:51+0400

2026-06-12T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Меморандумы о сотрудничестве в различных направлениях подписали представители профильных министерств во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Кыргызстан.Визит Кобахидзе в Кыргызстан стороны уже назвали историческим и отметили, что он поможет развивать сотрудничество между странами по разным направлениям на фоне укрепления отношений Грузии со странами Средней Азии.Среди первых итогов визита – подписание меморандумов о сотрудничестве в сферах образования, гражданской авиации и управления имуществом, ветеринарии, радиационной и ядерной безопасности, а также гражданских сервисов и юстиции.По оценке правительства Грузии, меморандумы предполагают обмен опытом, развитие сотрудничества и признание документов сторон, что укрепит грузино-кыргызские связи.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия заинтересована в развитии отношений с Кыргызстаном с точки зрения укрепления связей в рамках Среднего коридора, который приобрел большое значение на фоне конфликтов в регионе как главное связующее звено между Западом и Востоком.Грузия и КыргызстанГрузия и Кыргызстан установили дипломатические отношения 10 июля 1992 года. Посольства Грузии в Кыргызстане нет, а курирование двусторонних вопросов осуществляет посольство Грузии в Казахстане.Отношения между странами вышли на новый уровень в 2025 году, когда правительство Грузии активизировало взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках укрепления транзитных маршрутов.Торговый оборот между двумя странами в первом квартале 2026 года составил 191,8 миллиона долларов. Основная часть торговли приходится на экспорт. При этом главным товаром, который закупает Кыргызстан, являются автомобили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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