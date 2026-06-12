https://sputnik-georgia.ru/20260612/v-gornoy-gruzii-reshayut-vopros-s-elektrosnabzheniem--posledstviya-kriptomayninga-299120334.html

В горной Грузии решают вопрос с электроснабжением – последствия криптомайнинга

В горной Грузии решают вопрос с электроснабжением – последствия криптомайнинга

Sputnik Грузия

Всего на сегодняшний день в рамках борьбы с незаконным майнингом было изъято 259 устройств 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T20:51+0400

2026-06-12T20:51+0400

2026-06-12T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Министерство экономики начало работу с энергооператором для установки счетчиков на электроэнергию в горном регионе Грузии – Сванети, где полиция обнаружила сотни незаконных устройств для майнинга криптовалюты, заявила глава ведомства Мариам Квривишвили. Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа. Подобная деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям. По словам Мариам Квривишвили, важно восстановить справедливость, поскольку нынешняя ситуация затрагивает потребительские тарифы. "Будет сохранен верхний предел потребления электроэнергии, чтобы различать потребности населения, проживающего непосредственно на этой территории, объектов размещения и других предпринимателей, и незаконное, противоправное потребление электроэнергии, которое, в свою очередь, подразумевает добычу полезных ископаемых", – сказала Квривишвили. Всего на сегодняшний день в рамках борьбы с незаконным майнингом было изъято 259 устройств. Проблема рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа сохраняется с 2021 года. Район привлекает майнеров низкими тарифами на электроэнергию, установленными для предпринимателей, работающих в высокогорных регионах. Для населения электричество остается бесплатным. Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электроэнергия останется бесплатной в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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