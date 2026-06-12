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Визит премьер-министра Грузии в Кыргызстан – главные послания
Визит премьер-министра Грузии в Кыргызстан – главные послания
Sputnik Грузия
Первый официальный визит премьера Грузии в Кыргызстан был воспринят обеими сторонами как историческая возможность 12.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-12T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Укрепление отношений Грузии и Кыргызстана даст новые перспективы для сотрудничества двух стран, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной конференции с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.Премьер-министр Грузии посетил Кыргызстан с двухдневным официальным визитом на фоне сближения Грузии со странами Средней Азии.В рамках визита стороны подписали соглашения о двустороннем сотрудничестве, которые расширят связи между странами."Учитывая существующие политические и экономические отношения, Грузия рассматривает Кыргызстан не только как важного и надежного партнера, но и как дружественное государство. Это имеет очень прочную основу в виде исторической дружбы, сложившейся между нашими народами и нашими странами", – отметил Кобахидзе.В свою очередь президент Кыргызстана Садыр Жапаров также назвал визит премьер-министра Грузии в Кыргызстан историческим и отметил потенциал развития отношений."Грузия является важным партнером Кыргызской Республики, и наши отношения основаны на взаимном доверии, взаимном уважении и долгосрочном сотрудничестве. Мы считаем, что первый официальный визит премьер-министра Грузии в Кыргызстан – историческое событие", – отметил Жапаров.По его словам, переговоры прошли в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере.В рамках встречи в расширенном формате стороны обсудили широкий круг вопросов грузино-кыргызского сотрудничества, а также вопросы регионального и глобального значения.Что обсуждалось на встречах в КыргызстанеНа встрече стороны затронули перспективы развития сотрудничества в транспортно-логистическом секторе и важность развития "Среднего коридора".Особый акцент был сделан на строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и развитии транзитной функции Грузии.Также стороны обсудили важность углубления сотрудничества в сфере туризма и увеличения двусторонних туристических потоков.Было отмечено, что установление прямых рейсов между Грузией и Кыргызстаном дополнительно будет способствовать развитию сотрудничества в сфере туризма между нашими странами.Грузия и КыргызстанГрузия и Кыргызстан установили дипломатические отношения 10 июля 1992 года. Посольства Грузии в Кыргызстане нет, а курирование двусторонних вопросов осуществляет посольство Грузии в Казахстане.Отношения между странами вышли на новый уровень в 2025 году, когда правительство Грузии активизировало взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках укрепления транзитных маршрутов.Торговый оборот между двумя странами в первом квартале 2026 года составил 191,8 миллиона долларов. Основная часть торговли приходится на экспорт. При этом главным товаром, который закупает Кыргызстан, являются автомобили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, кыргызстан, садыр жапаров, ираклий кобахидзе, казахстан, новости
политика, грузия, кыргызстан, садыр жапаров, ираклий кобахидзе, казахстан, новости
Визит премьер-министра Грузии в Кыргызстан – главные послания
Первый официальный визит премьера Грузии в Кыргызстан был воспринят обеими сторонами как историческая возможность
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Укрепление отношений Грузии и Кыргызстана даст новые перспективы для сотрудничества двух стран, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной конференции с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Премьер-министр Грузии посетил Кыргызстан с двухдневным официальным визитом на фоне сближения Грузии со странами Средней Азии.
"Я надеюсь и уверен, что этот визит придаст новый импульс двусторонним отношениям между Грузией и Кыргызстаном", – отметил Кобахидзе.
В рамках визита стороны подписали соглашения о двустороннем сотрудничестве, которые расширят связи между странами.
"Учитывая существующие политические и экономические отношения, Грузия рассматривает Кыргызстан не только как важного и надежного партнера, но и как дружественное государство. Это имеет очень прочную основу в виде исторической дружбы, сложившейся между нашими народами и нашими странами", – отметил Кобахидзе.
В свою очередь президент Кыргызстана Садыр Жапаров также назвал визит премьер-министра Грузии в Кыргызстан историческим и отметил потенциал развития отношений.
"Грузия является важным партнером Кыргызской Республики, и наши отношения основаны на взаимном доверии, взаимном уважении и долгосрочном сотрудничестве. Мы считаем, что первый официальный визит премьер-министра Грузии в Кыргызстан – историческое событие", – отметил Жапаров.
По его словам, переговоры прошли в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере.
"Политические отношения между нашими государствами были прочными и основанными на доверии, и это действительно прочная основа для сотрудничества во всех областях. В этом контексте мы подчеркиваем важность поддержания регулярного политического диалога, углубления межправительственных и межпарламентских контактов, а также расширения консультаций между нашими министерствами иностранных дел", – отметил Жапаров.
В рамках встречи в расширенном формате стороны обсудили широкий круг вопросов грузино-кыргызского сотрудничества, а также вопросы регионального и глобального значения.
Что обсуждалось на встречах в Кыргызстане
На встрече стороны затронули перспективы развития сотрудничества в транспортно-логистическом секторе и важность развития "Среднего коридора".
Особый акцент был сделан на строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и развитии транзитной функции Грузии.
Также стороны обсудили важность углубления сотрудничества в сфере туризма и увеличения двусторонних туристических потоков.
Было отмечено, что установление прямых рейсов между Грузией и Кыргызстаном дополнительно будет способствовать развитию сотрудничества в сфере туризма между нашими странами.
Грузия и Кыргызстан установили дипломатические отношения 10 июля 1992 года. Посольства Грузии в Кыргызстане нет, а курирование двусторонних вопросов осуществляет посольство Грузии в Казахстане.
Отношения между странами вышли на новый уровень в 2025 году, когда правительство Грузии активизировало взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках укрепления транзитных маршрутов.
Торговый оборот между двумя странами в первом квартале 2026 года составил 191,8 миллиона долларов. Основная часть торговли приходится на экспорт. При этом главным товаром, который закупает Кыргызстан, являются автомобили.