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Визовый спор: Тбилиси и Брюссель обменялись позициями

Визовый спор: Тбилиси и Брюссель обменялись позициями

Sputnik Грузия

Грузия выполняет все свои обязательства, а давление со стороны Брюсселя носит политический и геополитический характер 12.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-12T13:51+0400

2026-06-12T13:51+0400

2026-06-12T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Делегации Грузии и Еврокомиссии провели в Брюсселе встречу в рамках визового диалога, на которой обсудили решение ЕС о временной приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии, сообщили в МИД страны. В ведомстве назвали решение Еврокомиссии несправедливым и заявили, что оно основано на докладе, который, по оценке Тбилиси, не отражает объективную ситуацию в стране. В свою очередь в Еврокомиссии заявили, что встреча является частью стандартной процедуры, предусмотренной визовыми правилами ЕС, и проводится после активации механизма приостановления визовой либерализации. В МИД Грузии отметили, что в ходе встречи были рассмотрены причины, названные Евросоюзом, рекомендации Еврокомиссии и шаги, предпринимаемые Тбилиси для их выполнения. По данным ведомства, грузинская сторона подчеркнула, что Конституция и законодательство страны обеспечивают защиту основных прав и свобод граждан, включая свободу выражения мнений, собраний и объединений. Также отмечается продолжение укрепления институтов защиты прав человека. Отдельно обсуждалась ситуация вокруг протестных акций 2024 года. В Тбилиси заявили, что продолжаются следственные действия по фактам нападений на государственные институты и правоохранительные органы, а также по возможным случаям превышения полномочий со стороны силовиков. По информации МИД, по обвинению в превышении полномочий и воспрепятствовании деятельности журналиста задержаны пять человек, в отношении которых продолжается судебное разбирательство. Кроме того, стороны обсудили вопросы управления миграцией, предотвращения нелегальной миграции, реадмиссии и борьбы с коррупцией. В МИД отметили активное сотрудничество Грузии с государствами ЕС и профильными европейскими структурами. В ведомстве подчеркнули, что рабочая группа отметила продолжение работы властей Грузии над практическими вопросами для обеспечения устойчивости процесса визовой либерализации с Евросоюзом. Позиция властей Грузии Грузия имеет хорошие показатели по всем направлениям, связанным с технической частью визовой либерализации с Евросоюзом, а в спорных политических вопросах располагает серьезными аргументами, заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. По его словам, основные разногласия с ЕС касаются визовой либерализации, внешнеполитического курса и отдельных законодательных инициатив. Вице-спикер подчеркнул, что Грузия не намерена менять свою политику в отношении международных санкций, а также отметил, что общество должно понимать суть обсуждаемых с ЕС вопросов. Он добавил, что по ряду статистических показателей Грузия, по его мнению, опережает многие страны Евросоюза в сферах правосудия, демократии, борьбы с преступностью и прозрачности государственного управления. Сложившуюся ситуацию также прокомментировал депутат от правящей партии Ираклий Заркуа. По его мнению, решение Евросоюза не создает серьезных проблем для страны, и при необходимости официальные лица продолжат получать визы в обычном порядке. Заркуа также подверг критике политику Брюсселя, назвав ее непрагматичной и основанной на давлении. Он связал текущие разногласия с отказом Тбилиси присоединяться к санкциям против России, а также с позицией властей по вопросам безопасности и региональной политики. Депутат подытожил, что политика Брюсселя строится на давлении и угрозах и противоречит европейским ценностям. C 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Папуашвили: в Брюсселе рассматривают безвизовый режим как инструмент давления на Грузию>>В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, брюссель, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, тбилиси, безвизовый режим