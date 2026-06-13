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Академия дипломатии официально основана в Грузии
Академия дипломатии официально основана в Грузии
Sputnik Грузия
Государственный контроль над новым вузом будет осуществлять министерство иностранных дел 13.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-13T18:29+0400
2026-06-13T18:29+0400
2026-06-13T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Правительство Грузии приняло официальный документ об основании в стране нового государственного вуза – Академии дипломатии. Согласно постановлению, государственный контроль над новым вузом будет осуществлять министерство иностранных дел. Глава ведомства будет принимать решение о назначении ректора Академии дипломатии. Обучение в Академии дипломатии будет стандартным для вузов: три года для получения степени бакалавра и 1 год – для степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре будут учиться по программе магистратуры два года. Прием в вуз будет осуществляться на основании Единых национальных экзаменов с 2027 года. Обучение полностью профинансирует государство. Кроме того, Дипломатическая академия будет предлагать годичный курс повышения квалификации, после которого выпускники смогут претендовать на работу в дипломатической службе. О необходимости создания в стране специального вуза для дипломатов ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Причиной он назвал недостаточный уровень подготовки по программам международных отношений в государственных и частных вузах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, мид грузии, вузы грузии, образование, образование, образование в грузии
новости, грузия, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, мид грузии, вузы грузии, образование, образование, образование в грузии
Академия дипломатии официально основана в Грузии
Государственный контроль над новым вузом будет осуществлять министерство иностранных дел
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Правительство Грузии приняло официальный документ об основании в стране нового государственного вуза – Академии дипломатии.
Согласно постановлению, государственный контроль над новым вузом будет осуществлять министерство иностранных дел. Глава ведомства будет принимать решение о назначении ректора Академии дипломатии.
Обучение в Академии дипломатии будет стандартным для вузов: три года для получения степени бакалавра и 1 год – для степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре будут учиться по программе магистратуры два года.
Прием в вуз будет осуществляться на основании Единых национальных экзаменов с 2027 года. Обучение полностью профинансирует государство.
Кроме того, Дипломатическая академия будет предлагать годичный курс повышения квалификации, после которого выпускники смогут претендовать на работу в дипломатической службе.
О необходимости создания в стране специального вуза для дипломатов ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Причиной он назвал недостаточный уровень подготовки по программам международных отношений в государственных и частных вузах.