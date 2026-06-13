https://sputnik-georgia.ru/20260613/akademiya-diplomatii-ofitsialno-osnovana-v-gruzii-299125562.html

Академия дипломатии официально основана в Грузии

Академия дипломатии официально основана в Грузии

Sputnik Грузия

Государственный контроль над новым вузом будет осуществлять министерство иностранных дел 13.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-13T18:29+0400

2026-06-13T18:29+0400

2026-06-13T18:29+0400

новости

грузия

общество

тбилиси

ираклий кобахидзе

мид грузии

вузы грузии

образование

образование

образование в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23668/42/236684275_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a7a16d7ae5523a545bdedc9fb5455253.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Правительство Грузии приняло официальный документ об основании в стране нового государственного вуза – Академии дипломатии. Согласно постановлению, государственный контроль над новым вузом будет осуществлять министерство иностранных дел. Глава ведомства будет принимать решение о назначении ректора Академии дипломатии. Обучение в Академии дипломатии будет стандартным для вузов: три года для получения степени бакалавра и 1 год – для степени магистра. Желающие продолжить обучение в докторантуре будут учиться по программе магистратуры два года. Прием в вуз будет осуществляться на основании Единых национальных экзаменов с 2027 года. Обучение полностью профинансирует государство. Кроме того, Дипломатическая академия будет предлагать годичный курс повышения квалификации, после которого выпускники смогут претендовать на работу в дипломатической службе. О необходимости создания в стране специального вуза для дипломатов ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Причиной он назвал недостаточный уровень подготовки по программам международных отношений в государственных и частных вузах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, мид грузии, вузы грузии, образование, образование, образование в грузии