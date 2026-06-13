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Бой Илии Топурия с Джастином Гейджи – все подробности

Бой Илии Топурия с Джастином Гейджи – все подробности

Sputnik Грузия

На счету Топурия – 17 побед и ни одного поражения, в активе Гейджи – 27 побед и пять поражений 13.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Поединок грузино-испанского бойца Илии Топурия и американца Джастина Гейджи состоится в Вашингтоне (США) на Южной лужайке Белого дома в ночь на понедельник, 15 июня, в рамках UFC Freedom 250.На счету 29-летнего Топурия – 17 побед и ни одного поражения. В активе 37-летнего Гейджи – 27 побед и пять поражений. Их бой станет главным событием турнира.Илия Топурия в своем последнем поединке вырубил в 1-м раунде Чарльза Оливейру (37-11). Что касается Джастина Гейджи, то он в последнем бою единогласным решением судей победил Пэдди Пимблетта (23-4).В соглавном событии Алекс Перейра попытается покорить уже третью весовую категорию и будет биться за временный пояс в тяжелом весе с Сирилем Ганом. Кроме того, на турнире выступят Шон О’Мэлли, Майкл Чендлер, Деррик Льюис и ряд других звезд UFC. Всего состоится семь поединков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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