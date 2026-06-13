https://sputnik-georgia.ru/20260613/deputat-parlamenta-gruzii-obvinil-saakashvili-v-novom-prestuplenii-299126207.html

Депутат парламента Грузии обвинил Саакашвили в новом преступлении

Депутат парламента Грузии обвинил Саакашвили в новом преступлении

Sputnik Грузия

По законодательству Грузии, иностранным гражданам запрещено участвовать в политической жизни 13.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-13T16:07+0400

2026-06-13T16:07+0400

2026-06-13T16:07+0400

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нанука жоржолиани

"сила народа"

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и партия "Единое национальное движение" совершают преступление, заявил вице-спикер парламента Грузии от партии "Сила народа" Созар Субари. Сааакашвили, находясь в тюрьме, объявил о присоединении известной телеведущей Нануки Жоржолиани и ее команды к "Единому национальному движению" с целью проведения радикальных реформ и обновления партии. Саакашвили подчеркнул необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", которая, по его словам, должна быть не узкоэлитарной группой, а объединением всех граждан. "Дело в том, что они ("Нацдвижение" и Саакашвили) нарушают грузинское законодательство, поскольку Саакашвили не является гражданином Грузии, следовательно, его участие и подобное негласное подчинение ему со стороны "Национального движения", а также участие Саакашвили в политике – просто преступление и нарушение Конституции и законодательства Грузии", – сказал Созар Субари. По законодательству Грузии, иностранным гражданам запрещено участвовать в политической жизни, создавать партии и быть членами партий. Между тем, несмотря на то, что Саакашвили является гражданином Украины, он продолжает оставаться неформальным лидером партии. Позицию правящей партии "Грузинская мечта" по отношению к "Единому национальному движению" ранее обозначил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, заявив, что упразднение ЕНД и партий-сателлитов будет способствовать здоровому развитию демократии. В правящей партии также заявляют, что "Единое национальное движение" является печальным прошлым Грузии и не имеет шансов на возвращение в политическую жизнь страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, украина, михаил саакашвили, созар субари, нанука жоржолиани, "сила народа", единое национальное движение