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https://sputnik-georgia.ru/20260613/deputat-parlamenta-gruzii-obvinil-saakashvili-v-novom-prestuplenii-299126207.html
Депутат парламента Грузии обвинил Саакашвили в новом преступлении
Депутат парламента Грузии обвинил Саакашвили в новом преступлении
Sputnik Грузия
По законодательству Грузии, иностранным гражданам запрещено участвовать в политической жизни 13.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-13T16:07+0400
2026-06-13T16:07+0400
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михаил саакашвили
созар субари
нанука жоржолиани
"сила народа"
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и партия "Единое национальное движение" совершают преступление, заявил вице-спикер парламента Грузии от партии "Сила народа" Созар Субари. Сааакашвили, находясь в тюрьме, объявил о присоединении известной телеведущей Нануки Жоржолиани и ее команды к "Единому национальному движению" с целью проведения радикальных реформ и обновления партии. Саакашвили подчеркнул необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", которая, по его словам, должна быть не узкоэлитарной группой, а объединением всех граждан. "Дело в том, что они ("Нацдвижение" и Саакашвили) нарушают грузинское законодательство, поскольку Саакашвили не является гражданином Грузии, следовательно, его участие и подобное негласное подчинение ему со стороны "Национального движения", а также участие Саакашвили в политике – просто преступление и нарушение Конституции и законодательства Грузии", – сказал Созар Субари. По законодательству Грузии, иностранным гражданам запрещено участвовать в политической жизни, создавать партии и быть членами партий. Между тем, несмотря на то, что Саакашвили является гражданином Украины, он продолжает оставаться неформальным лидером партии. Позицию правящей партии "Грузинская мечта" по отношению к "Единому национальному движению" ранее обозначил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, заявив, что упразднение ЕНД и партий-сателлитов будет способствовать здоровому развитию демократии. В правящей партии также заявляют, что "Единое национальное движение" является печальным прошлым Грузии и не имеет шансов на возвращение в политическую жизнь страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, украина, михаил саакашвили, созар субари, нанука жоржолиани, "сила народа", единое национальное движение
политика, грузия, новости, украина, михаил саакашвили, созар субари, нанука жоржолиани, "сила народа", единое национальное движение

Депутат парламента Грузии обвинил Саакашвили в новом преступлении

16:07 13.06.2026
© courtesy of Sozar Subari Созар Субари
Созар Субари - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2026
© courtesy of Sozar Subari
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По законодательству Грузии, иностранным гражданам запрещено участвовать в политической жизни
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и партия "Единое национальное движение" совершают преступление, заявил вице-спикер парламента Грузии от партии "Сила народа" Созар Субари.
Сааакашвили, находясь в тюрьме, объявил о присоединении известной телеведущей Нануки Жоржолиани и ее команды к "Единому национальному движению" с целью проведения радикальных реформ и обновления партии. Саакашвили подчеркнул необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", которая, по его словам, должна быть не узкоэлитарной группой, а объединением всех граждан.
"Дело в том, что они ("Нацдвижение" и Саакашвили) нарушают грузинское законодательство, поскольку Саакашвили не является гражданином Грузии, следовательно, его участие и подобное негласное подчинение ему со стороны "Национального движения", а также участие Саакашвили в политике – просто преступление и нарушение Конституции и законодательства Грузии", – сказал Созар Субари.
По законодательству Грузии, иностранным гражданам запрещено участвовать в политической жизни, создавать партии и быть членами партий. Между тем, несмотря на то, что Саакашвили является гражданином Украины, он продолжает оставаться неформальным лидером партии.
Позицию правящей партии "Грузинская мечта" по отношению к "Единому национальному движению" ранее обозначил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, заявив, что упразднение ЕНД и партий-сателлитов будет способствовать здоровому развитию демократии.
В ноябре 2025 года "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд с требованием запрета ряда оппозиционных партий, включая ЕНД, "Коалицию за перемены" и "Сильную Грузию – Лело". Позже в этот список была добавлена и партия "Федералисты".
В правящей партии также заявляют, что "Единое национальное движение" является печальным прошлым Грузии и не имеет шансов на возвращение в политическую жизнь страны.
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