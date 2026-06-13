https://sputnik-georgia.ru/20260613/esche-odna-kompaniya-stala-osuschestvlyat-gruzovye-aviaperevozki-v-gruzii-299126363.html

Еще одна компания стала осуществлять грузовые авиаперевозки в Грузии

Еще одна компания стала осуществлять грузовые авиаперевозки в Грузии

Sputnik Грузия

Qatar Airways будет выполнять рейсы по маршруту Доха-Ереван-Тбилиси-Доха 13.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-13T17:08+0400

2026-06-13T17:08+0400

2026-06-13T17:08+0400

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авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Авиакомпания Qatar Airways начала грузовые перевозки из Грузии, сообщает Минэкономики страны. По данным ведомства, авиакомпания уже выполнила свой первый регулярный грузовой рейс в Тбилиси. Известно, что Qatar Airways будет выполнять рейсы по маршруту Доха-Ереван-Тбилиси-Доха с частотой один раз в неделю на самолетах Boeing 777. В последние годы грузинский рынок грузовых авиаперевозок значительно вырос. В 2025 году объем грузов, перевезенных по воздуху, составил 38 578 тонн, что является абсолютным рекордом в истории грузинских аэропортов. В 2025 году грузооборот увеличился на 50% по сравнению с 2024 годом, а по сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 101%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, qatar airways, boeing 777, авиасообщение в грузии