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Еще одна компания стала осуществлять грузовые авиаперевозки в Грузии
Еще одна компания стала осуществлять грузовые авиаперевозки в Грузии
Sputnik Грузия
Qatar Airways будет выполнять рейсы по маршруту Доха-Ереван-Тбилиси-Доха 13.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-13T17:08+0400
2026-06-13T17:08+0400
2026-06-13T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Авиакомпания Qatar Airways начала грузовые перевозки из Грузии, сообщает Минэкономики страны. По данным ведомства, авиакомпания уже выполнила свой первый регулярный грузовой рейс в Тбилиси. Известно, что Qatar Airways будет выполнять рейсы по маршруту Доха-Ереван-Тбилиси-Доха с частотой один раз в неделю на самолетах Boeing 777. В последние годы грузинский рынок грузовых авиаперевозок значительно вырос. В 2025 году объем грузов, перевезенных по воздуху, составил 38 578 тонн, что является абсолютным рекордом в истории грузинских аэропортов. В 2025 году грузооборот увеличился на 50% по сравнению с 2024 годом, а по сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 101%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, qatar airways, boeing 777, авиасообщение в грузии
экономика, грузия, новости, тбилиси, qatar airways, boeing 777, авиасообщение в грузии
Еще одна компания стала осуществлять грузовые авиаперевозки в Грузии
Qatar Airways будет выполнять рейсы по маршруту Доха-Ереван-Тбилиси-Доха
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Авиакомпания Qatar Airways начала грузовые перевозки из Грузии, сообщает Минэкономики страны.
По данным ведомства, авиакомпания уже выполнила свой первый регулярный грузовой рейс в Тбилиси.
Известно, что Qatar Airways будет выполнять рейсы по маршруту Доха-Ереван-Тбилиси-Доха с частотой один раз в неделю на самолетах Boeing 777.
В последние годы грузинский рынок грузовых авиаперевозок значительно вырос. В 2025 году объем грузов, перевезенных по воздуху, составил 38 578 тонн, что является абсолютным рекордом в истории грузинских аэропортов.
В 2025 году грузооборот увеличился на 50% по сравнению с 2024 годом, а по сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 101%.