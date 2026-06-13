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III Международный кинофестиваль "Евразия Кинофест" в Сочи: прямая трансляция

III Международный кинофестиваль "Евразия Кинофест" в Сочи: прямая трансляция

Sputnik Грузия

В Сочи стартует III Международный фестиваль кино "Евразия Кинофест". С 13 по 19 июня фестиваль объединит свыше 700 участников из более чем 50 стран мира. 13.06.2026, Sputnik Грузия

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Одной из главных особенностей фестиваля 2026 года станет большое количество премьер. Всего зрителям покажут свыше 100 кинокартин.Прямая трансляция открытия – на нашем канале.

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