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III Международный кинофестиваль "Евразия Кинофест" в Сочи: прямая трансляция
III Международный кинофестиваль "Евразия Кинофест" в Сочи: прямая трансляция
Sputnik Грузия
В Сочи стартует III Международный фестиваль кино "Евразия Кинофест". С 13 по 19 июня фестиваль объединит свыше 700 участников из более чем 50 стран мира. 13.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-13T19:00+0400
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Одной из главных особенностей фестиваля 2026 года станет большое количество премьер. Всего зрителям покажут свыше 100 кинокартин.Прямая трансляция открытия – на нашем канале.
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видео, онлайн трансляции, сочи, россия, мультимедиа, кинофестиваль, видео
видео, онлайн трансляции, сочи, россия, мультимедиа, кинофестиваль, видео
III Международный кинофестиваль "Евразия Кинофест" в Сочи: прямая трансляция
19:00 13.06.2026 (обновлено: 19:34 13.06.2026)
В Сочи стартует III Международный фестиваль кино "Евразия Кинофест". С 13 по 19 июня фестиваль объединит свыше 700 участников из более чем 50 стран мира.
Одной из главных особенностей фестиваля 2026 года станет большое количество премьер. Всего зрителям покажут свыше 100 кинокартин.
Прямая трансляция открытия – на нашем канале.