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Какой будет погода в Грузии 13 июня – прогноз по городам
Какой будет погода в Грузии 13 июня – прогноз по городам
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Метеорологи обещают в грузинской столице ясную погоду и 30 градусов тепла 13.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Облачную погоду синоптики прогнозируют в одной части городов Грузии в субботу, 13 июня, в то время как в другой – солнечную. Максимальная температура воздуха ожидается в Рустави, по прогнозам, она составит +32 градуса. Температура по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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погода, рустави, зугдиди, новости, грузия
погода, рустави, зугдиди, новости, грузия

Какой будет погода в Грузии 13 июня – прогноз по городам

10:50 13.06.2026
© Sputnik / Seyran BaroyanВид на курортный город Батуми с моря
Вид на курортный город Батуми с моря - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2026
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Метеорологи обещают в грузинской столице ясную погоду и 30 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Облачную погоду синоптики прогнозируют в одной части городов Грузии в субботу, 13 июня, в то время как в другой – солнечную. Максимальная температура воздуха ожидается в Рустави, по прогнозам, она составит +32 градуса.
Температура по городам:
Зугдиди +27, преимущественно облачно
Местиа +18, преимущественно солнечно
Поти +26, преимущественно облачно
Батуми +25, преимущественно солнечно
Озургети +27, преимущественно солнечно
Кутаиси +28, солнечно
Амбролаури +25, преимущественно облачно
Ахалцихе +25, преимущественно солнечно
Боржоми +21, преимущественно солнечно
Бакуриани +19, солнечно
Гори +27, солнечно
Степанцминда +16, преимущественно облачно
Гудаури +14, преимущественно облачно
Телави +28, солнечно
Рустави +32, солнечно
Тбилиси +30, солнечно.
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