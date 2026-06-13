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Какой будет погода в Грузии 13 июня – прогноз по городам

Какой будет погода в Грузии 13 июня – прогноз по городам

Sputnik Грузия

Метеорологи обещают в грузинской столице ясную погоду и 30 градусов тепла 13.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Облачную погоду синоптики прогнозируют в одной части городов Грузии в субботу, 13 июня, в то время как в другой – солнечную. Максимальная температура воздуха ожидается в Рустави, по прогнозам, она составит +32 градуса. Температура по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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