Какой будет погода в Грузии 13 июня – прогноз по городам
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Метеорологи обещают в грузинской столице ясную погоду и 30 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Облачную погоду синоптики прогнозируют в одной части городов Грузии в субботу, 13 июня, в то время как в другой – солнечную. Максимальная температура воздуха ожидается в Рустави, по прогнозам, она составит +32 градуса.
Температура по городам:
Зугдиди +27, преимущественно облачно
Местиа +18, преимущественно солнечно
Поти +26, преимущественно облачно
Батуми +25, преимущественно солнечно
Озургети +27, преимущественно солнечно
Кутаиси +28, солнечно
Амбролаури +25, преимущественно облачно
Ахалцихе +25, преимущественно солнечно
Боржоми +21, преимущественно солнечно
Бакуриани +19, солнечно
Гори +27, солнечно
Степанцминда +16, преимущественно облачно
Гудаури +14, преимущественно облачно
Телави +28, солнечно
Рустави +32, солнечно
Тбилиси +30, солнечно.