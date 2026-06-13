https://sputnik-georgia.ru/20260613/mvd-gruzii-obvinilo-oppozitsionnyy-telekanal-v-diskreditatsii-299125269.html

МВД Грузии обвинило оппозиционный телеканал в дискредитации

МВД Грузии обвинило оппозиционный телеканал в дискредитации

Sputnik Грузия

Главной претензией к телекомпании является то, что она не упомянула факт задержания полицейских в анонсе 13.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-13T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии посчитало дискредитацией анонс аналитической программы оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", в котором шла речь о насилии со стороны полицейских. Телекомпания TV Pirveli вечером 13 июня покажет сюжет программы "Суббота Нодара Меладзе", в котором собирается рассказать о насилии, совершенном правоохранителями в полицейском участке курортного города Кобулети. По данным телеканала, видеозапись насилия была сделана сотрудниками полиции и выложена ими в общий чат.Преступление, совершенное сотрудниками полиции, о котором говорится в распространенной в СМИ информации, касается инцидента, произошедшего в 2022 году.Как поясняет ведомство, о вышеупомянутом преступлении стало известно в феврале этого года от Генеральной инспекции министерства внутренних дел Грузии, на основании чего было начато расследование, и 23 февраля 2026 года все трое сотрудников полиции были задержаны в качестве обвиняемых прокуратурой Грузии.По данным МВД, главной претензией к телекомпании является то, что она не упомянула факт задержания полицейских в анонсе. "Нам известно, что журналисты, распространившие анонс, располагали этой информацией, однако они намеренно не включили ее в анонс программы, что является преднамеренной попыткой дискредитировать министерство внутренних дел", – говорится в заявлении.На данный момент в министерстве не комментируют, будут ли предприняты какие-то шаги для борьбы с действиями телекомпании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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