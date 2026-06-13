https://sputnik-georgia.ru/20260613/mvd-gruzii-obvinilo-oppozitsionnyy-telekanal-v-diskreditatsii-299125269.html
МВД Грузии обвинило оппозиционный телеканал в дискредитации
МВД Грузии обвинило оппозиционный телеканал в дискредитации
Sputnik Грузия
Главной претензией к телекомпании является то, что она не упомянула факт задержания полицейских в анонсе 13.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-13T11:55+0400
2026-06-13T11:55+0400
2026-06-13T11:56+0400
кобулети
новости
происшествия
грузия
имерети
мвд грузии
tv pirveli
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24551/27/245512740_0:91:1000:654_1920x0_80_0_0_7ed41dcb3c49482864333661272d2bad.jpg
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии посчитало дискредитацией анонс аналитической программы оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", в котором шла речь о насилии со стороны полицейских. Телекомпания TV Pirveli вечером 13 июня покажет сюжет программы "Суббота Нодара Меладзе", в котором собирается рассказать о насилии, совершенном правоохранителями в полицейском участке курортного города Кобулети. По данным телеканала, видеозапись насилия была сделана сотрудниками полиции и выложена ими в общий чат.Преступление, совершенное сотрудниками полиции, о котором говорится в распространенной в СМИ информации, касается инцидента, произошедшего в 2022 году.Как поясняет ведомство, о вышеупомянутом преступлении стало известно в феврале этого года от Генеральной инспекции министерства внутренних дел Грузии, на основании чего было начато расследование, и 23 февраля 2026 года все трое сотрудников полиции были задержаны в качестве обвиняемых прокуратурой Грузии.По данным МВД, главной претензией к телекомпании является то, что она не упомянула факт задержания полицейских в анонсе. "Нам известно, что журналисты, распространившие анонс, располагали этой информацией, однако они намеренно не включили ее в анонс программы, что является преднамеренной попыткой дискредитировать министерство внутренних дел", – говорится в заявлении.На данный момент в министерстве не комментируют, будут ли предприняты какие-то шаги для борьбы с действиями телекомпании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
кобулети
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24551/27/245512740_0:0:872:654_1920x0_80_0_0_c94f2953dfb84b067873e45212d7fc63.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кобулети, новости, происшествия, грузия, имерети, мвд грузии, tv pirveli
кобулети, новости, происшествия, грузия, имерети, мвд грузии, tv pirveli
МВД Грузии обвинило оппозиционный телеканал в дискредитации
11:55 13.06.2026 (обновлено: 11:56 13.06.2026)
Главной претензией к телекомпании является то, что она не упомянула факт задержания полицейских в анонсе
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии посчитало дискредитацией анонс аналитической программы оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", в котором шла речь о насилии со стороны полицейских.
Телекомпания TV Pirveli вечером 13 июня покажет сюжет программы "Суббота Нодара Меладзе", в котором собирается рассказать о насилии, совершенном правоохранителями в полицейском участке курортного города Кобулети. По данным телеканала, видеозапись насилия была сделана сотрудниками полиции и выложена ими в общий чат.
Преступление, совершенное сотрудниками полиции, о котором говорится в распространенной в СМИ информации, касается инцидента, произошедшего в 2022 году.
Как поясняет ведомство, о вышеупомянутом преступлении стало известно в феврале этого года от Генеральной инспекции министерства внутренних дел Грузии, на основании чего было начато расследование, и 23 февраля 2026 года все трое сотрудников полиции были задержаны в качестве обвиняемых прокуратурой Грузии.
"Телекомпания показала в эфире анонс программы, в которой освещается факт насилия, совершенного сотрудниками полиции. Дело касается троих сотрудников полиции Имерети, находившихся в командировке в Кобулети (Аджария), летом 2022 года, которые совершили преступление, показанное в видеозаписи", – говорится в сообщении ведомства.
По данным МВД, главной претензией к телекомпании является то, что она не упомянула факт задержания полицейских в анонсе.
"Нам известно, что журналисты, распространившие анонс, располагали этой информацией, однако они намеренно не включили ее в анонс программы, что является преднамеренной попыткой дискредитировать министерство внутренних дел", – говорится в заявлении.
На данный момент в министерстве не комментируют, будут ли предприняты какие-то шаги для борьбы с действиями телекомпании.