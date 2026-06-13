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Никакие обстрелы и удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне СВО – Путин

Никакие обстрелы и удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне СВО – Путин

Sputnik Грузия

Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам, заявил российский лидер 13.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-13T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не поменяют ситуацию на поле боя в зоне спецоперации, где российские войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам", – сказал Путин во время совещания по вопросу развития воссоединенных субъектов РФ.Путин пояснил, что из-за такого положения ВСУ наносят удары по гражданским объектам и коммуникациям, а также пассажирскому транспорту.Российский лидер на совещании поставил ряд задач по развитию новых регионов. В том числе он поручил не просто восстановить разрушенное и поврежденное, но создать основу для коренного преобразования экономики и промышленности.Путин отметил, что правительству нужно сконцентрировать особые усилия для реализации стратегии развития Приазовья. Должен существенно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал региона.Президент подчеркнул, что в целом новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям к 2030 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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