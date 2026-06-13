https://sputnik-georgia.ru/20260613/sledite-li-vy-za-nachavshimsya-chempionatom-mira-po-futbolu-v-meksike-ssha-i-kanade-299117435.html
Следите ли вы за начавшимся чемпионатом мира по футболу в Мексике, США и Канаде?
Следите ли вы за начавшимся чемпионатом мира по футболу в Мексике, США и Канаде?
Sputnik Грузия
13.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-13T12:01+0400
2026-06-13T12:01+0400
2026-06-13T12:01+0400
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Sputnik Грузия
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Следите ли вы за начавшимся чемпионатом мира по футболу в Мексике, США и Канаде?
© REUTERS Quetzalli Nicte-HaГраффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026
© REUTERS Quetzalli Nicte-Ha
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