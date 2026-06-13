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https://sputnik-georgia.ru/20260613/sledite-li-vy-za-nachavshimsya-chempionatom-mira-po-futbolu-v-meksike-ssha-i-kanade-299117435.html
Следите ли вы за начавшимся чемпионатом мира по футболу в Мексике, США и Канаде?
Следите ли вы за начавшимся чемпионатом мира по футболу в Мексике, США и Канаде?
Sputnik Грузия
13.06.2026, Sputnik Грузия
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новости, мексика, сша, канада, футбол, чемпионат мира по футболу, спорт, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, грузия, опросы
новости, мексика, сша, канада, футбол, чемпионат мира по футболу, спорт, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, грузия, опросы

Следите ли вы за начавшимся чемпионатом мира по футболу в Мексике, США и Канаде?

12:01 13.06.2026
© REUTERS Quetzalli Nicte-HaГраффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026
Граффити с изображением мексиканского амбистома к ЧМ по футболу 2026 - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2026
© REUTERS Quetzalli Nicte-Ha
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