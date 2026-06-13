https://sputnik-georgia.ru/20260613/sud-parizha-prigovoril-grazhdan-gruzii-k-zaklyucheniyu-za-krazhu-redkikh-knig-iz-bibliotek--299127936.html

Суд Парижа приговорил граждан Грузии к заключению за кражу редких книг из библиотек

Суд Парижа приговорил граждан Грузии к заключению за кражу редких книг из библиотек

Sputnik Грузия

По словам прокурора, преступление, совершенное подсудимыми, носило "широкомасштабный и организованный характер" 13.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-13T17:25+0400

2026-06-13T17:25+0400

2026-06-13T18:30+0400

франция

грузия

новости

в мире

швейцария

литва

александр пушкин

суд

европол

преступность в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22775/33/227753314_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_1fc8f67529a96da3fae82ccd7b019319.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парижский суд приговорил граждан Грузии к тюремному заключению сроком до семи лет за кражу раритетных книг из французских библиотек, в том числе изданий с произведениями поэта Александра Пушкина, пишет Le Monde.9 июня в парижском суде начался судебный процесс над гражданами Грузии по делу о краже редких книг из французских библиотек. Дело касается преступлений, совершенных во французских библиотеках в 2023 году. Кражи книг также имели место в библиотеках Германии, Чехии и Швейцарии, после чего в рамках Европола и Евроюста создали следственную группу, и в 2024 году были арестованы несколько человек. В частности, Парижский суд признал шестерых подсудимых, пятерых мужчин и одну женщину, виновными в преступном сговоре с целью совершения преступления. Несколько из них также были признаны виновными в краже культурного объекта.Le Monde пишет, что двое из них были приговорены заочно, поскольку уже находятся под стражей в Грузии. Двое других подсудимых, Михеил Замтарадзе и Бека Цирекидзе, также осуждены за аналогичные преступления в других странах и были временно экстрадированы во Францию. 50-летний Михеил Замтарадзе приговорен к максимальному сроку в семь лет тюремного заключения и после депортации ему пожизненно запрещен въезд во Францию. Замтарадзе уже был приговорен в Литве к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в прошлом году. 49-летний Бека Цирекидзе, приговоренный в Эстонии к трем годам и шести месяцам лишения свободы, был приговорен к дополнительным четырем годам лишения свободы. По словам прокурора, преступление, совершенное подсудимыми, носило "широкомасштабный и организованный характер". В апреле 2024 года прокуратура Грузии также объявила об аресте нескольких лиц в связи с кражей дорогостоящих книг из библиотек стран Европейского союза. В то время прокуратура Грузии заявила о раскрытии крупномасштабного транснационального преступления с участием представителей компетентных органов Франции, Швейцарии и Литвы. В январе 2025 года Тбилисский городской суд признал пятерых человек виновными в краже дорогостоящих книг из европейских библиотек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

франция

швейцария

литва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

франция, грузия, новости, в мире, швейцария, литва, александр пушкин, суд, европол, преступность в грузии