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Тбилиси и Бишкек могут связать прямые авиарейсы – Минэкономики Грузии

Тбилиси и Бишкек могут связать прямые авиарейсы – Минэкономики Грузии

Sputnik Грузия

Прямого авиасообщение между Грузией и Кыргызстаном нет, добраться можно лишь транзитными рейсами 13.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-13T15:06+0400

2026-06-13T15:06+0400

2026-06-13T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузия начала переговоры с Кыргызстаном о запуске прямых авиарейсов между странами, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили по итогам визита в Бишкек. Прямого авиасообщение между Грузией и Кыргызстаном нет. Добраться можно лишь транзитными рейсами с пересадками в третьих странах. Она выразила надежду, что встречи в Бишкеке станут дополнительным стимулом к налаживанию прямых рейсов между столицами в ближайшем будущем. Грузия и Кыргызстан Грузия и Кыргызстан установили дипломатические отношения 10 июля 1992 года. Посольства Грузии в Кыргызстане нет, а курирование двусторонних вопросов осуществляет посольство Грузии в Казахстане. Отношения между странами вышли на новый уровень в 2025 году, когда правительство Грузии активизировало взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках укрепления транзитных маршрутов. Торговый оборот между двумя странами в первом квартале 2026 года составил 191,8 миллиона долларов. Основная часть торговли приходится на экспорт. При этом главным товаром, который закупает Кыргызстан, являются автомобили. Общее число визитеров из Кыргызстана в первом квартале 2026 года составило 3 678 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, кыргызстан, бишкек, мариам квривишвили, авиасообщение в грузии, туризм