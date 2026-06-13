https://sputnik-georgia.ru/20260613/tbilisi-i-bishkek-mogut-svyazat-pryamye-aviareysy--minekonomiki-gruzii-299122858.html
Тбилиси и Бишкек могут связать прямые авиарейсы – Минэкономики Грузии
Тбилиси и Бишкек могут связать прямые авиарейсы – Минэкономики Грузии
Sputnik Грузия
Прямого авиасообщение между Грузией и Кыргызстаном нет, добраться можно лишь транзитными рейсами 13.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-13T15:06+0400
2026-06-13T15:06+0400
2026-06-13T15:06+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузия начала переговоры с Кыргызстаном о запуске прямых авиарейсов между странами, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили по итогам визита в Бишкек. Прямого авиасообщение между Грузией и Кыргызстаном нет. Добраться можно лишь транзитными рейсами с пересадками в третьих странах. Она выразила надежду, что встречи в Бишкеке станут дополнительным стимулом к налаживанию прямых рейсов между столицами в ближайшем будущем. Грузия и Кыргызстан Грузия и Кыргызстан установили дипломатические отношения 10 июля 1992 года. Посольства Грузии в Кыргызстане нет, а курирование двусторонних вопросов осуществляет посольство Грузии в Казахстане. Отношения между странами вышли на новый уровень в 2025 году, когда правительство Грузии активизировало взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках укрепления транзитных маршрутов. Торговый оборот между двумя странами в первом квартале 2026 года составил 191,8 миллиона долларов. Основная часть торговли приходится на экспорт. При этом главным товаром, который закупает Кыргызстан, являются автомобили. Общее число визитеров из Кыргызстана в первом квартале 2026 года составило 3 678 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, кыргызстан, бишкек, мариам квривишвили, авиасообщение в грузии, туризм
грузия, экономика, новости, кыргызстан, бишкек, мариам квривишвили, авиасообщение в грузии, туризм
Тбилиси и Бишкек могут связать прямые авиарейсы – Минэкономики Грузии
Прямого авиасообщение между Грузией и Кыргызстаном нет, добраться можно лишь транзитными рейсами
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузия начала переговоры с Кыргызстаном о запуске прямых авиарейсов между странами, заявила министр экономики Грузии Мариам Квривишвили по итогам визита в Бишкек.
Прямого авиасообщение между Грузией и Кыргызстаном нет. Добраться можно лишь транзитными рейсами с пересадками в третьих странах.
"В ходе визита особое внимание было уделено существованию прямого воздушного сообщения между странами, что станет важным шагом вперед в углублении экономического и туристического сотрудничества и укреплении связей между людьми. Мы уже начали переговоры в этом направлении", – сказала Квривишвили.
Она выразила надежду, что встречи в Бишкеке станут дополнительным стимулом к налаживанию прямых рейсов между столицами в ближайшем будущем.
Грузия и Кыргызстан установили дипломатические отношения 10 июля 1992 года. Посольства Грузии в Кыргызстане нет, а курирование двусторонних вопросов осуществляет посольство Грузии в Казахстане.
Отношения между странами вышли на новый уровень в 2025 году, когда правительство Грузии активизировало взаимодействие со странами Центральной Азии в рамках укрепления транзитных маршрутов.
Торговый оборот между двумя странами в первом квартале 2026 года составил 191,8 миллиона долларов. Основная часть торговли приходится на экспорт. При этом главным товаром, который закупает Кыргызстан, являются автомобили.
Общее число визитеров из Кыргызстана в первом квартале 2026 года составило 3 678 человек.